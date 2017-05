Nubia N1 Lite: dobrý základ, na kterém lze stavět [recenze]

Nubia N1 Lite není žádný výkonový přeborník, najdete u ní ale čtečku otisků prstů, která pracuje velmi dobře, a v případě karet hned trojici slotů, abyste si nemuseli vybírat. K této ne zcela obvyklé kombinaci předností výrobce přidává další, a to téměř čistý systém s naprosto mizivým počtem aplikací navíc. Nainstalujte si, co chcete, sami víte nejlíp, co potřebujete. Mnozí konkurenti by si z Nubie mohli vzít v tomto směru příklad.

Není to první telefon, kterému se vyhnuly zásadní nedostatky a jako celek funguje. Ve srovnání s jinými to zkouší s méně obvyklou barevnou kombinací, nepřemrštěnou cenovkou a již zmíněnými lákadly. Měl by ale přidat, protože každá výraznější odlišnost, speciální funkce, ale i nadstandardní příslušenství se počítají a na některé konkurenty by výbava Nubie nemusela stačit.

Samotná recenze pokračuje v následující kapitole,

stejně jako úplný výčet plusů a minusů telefonu Nubia N1 Lite.

Plusy:

Dualsim + paměťová karta

Čtečka otisků prstů

Odladěný systém bez bloatwaru

Minusy: