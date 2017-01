Pro dobrotu na žebrotu? Změnou tarifu měli zákazníci ušetřit, teď hrozí O2 pokuta

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) oznámil, že zahájil s O2 řízení o pokutě v souvislosti s nevyžádanou změnou tarifu u zákazníků s předplacenou kartou. Konkrétně: loni operátor představil nový tarif PředplaDENka a usoudil, že je tak výhodný, že na něj převede na 22 tisíc zákazníků bez jejich vůle. Operátor argumentoval tím, že nový tarif bude pro zákazníky výhodnější (na základě údajné analýzy spotřeby) a nabízel garanci.

Ta spočívala v možnosti žádat o vrácení kreditu, který by zákazník za stejný objem služeb přeplatil oproti původnímu tarifu. Jinak řečeno: utratíte například 1 000 Kč, se starým tarifem by to ale bylo jen 800 Kč. V takovém případě sliboval operátor vrátit 200 Kč. Zní to možná hezky, ale jen do té chvíle, než si uvědomíte, že takový zákazník by musel pečlivě nastudovat ceníky a vše si v průběhu času zaznamenávat a propočítat útratu pro starý tarif i PředplaDENku.



S PředplaDENkou můžete volat neomezeně za 20 Kč na 1 den. 30 dní tak vyjde na 600 Kč, což se přibližuje tarifu Free CZ

Dobrotivý operátor

Teprve pak by mohl říct, že to výhodnější nebylo a jakou částku požaduje zpět. Pak volat na zákaznickou linku, vše vysvětlovat a třeba se dohadovat o rozdíl v kreditu, uplatňovat reklamace… Něco takového pochopitelně drtivá většina zákazníků nepodstoupí. A kdo informační SMS zprávy od operátora ignoruje, ten mohl nevědomě platit víc...

Problém je ale v něčem jiném – operátor aktivuje/mění služby bez požadavku zákazníka, což by mohlo být v rozporu § 1 817 Občanského zákoníku. Ten ve zkratce říká, že podnikatel nesmí po spotřebiteli požadovat další platbu, než kterou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního smluvního závazku, pokud spotřebitel nedal k této další platbě výslovný souhlas. O tom ale právě teď bude rozhodovat regulátor.

Tarif PředplaDENka nabízí za paušální poplatek neomezené volání (+SMS) a „hlemýždí“ internet rychlostí 32 kb/s, který postačí na psaní zpráv přes služby jako WhatsApp nebo Messenger. Varianta bez SMS vyjde na 20 Kč denně (600 Kč měsíčně), textovky lze přikoupit za 5 Kč (750 Kč měsíčně).

