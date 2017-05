První oběť. Vodafone radši úplně zakáže roaming u všech čistě datových tarifů

První českou obětí „rušení evropského roamingu“ jsou uživatelé čistě datových tarifů u Vodafonu. Operátor má po 15. červnu dvě možnosti:

Umožnit připojení k internetu v celé EU, což bude operátora stát velké peníze, ale zákazníkovi nemůže naúčtovat nic navíc.

U tarifu roaming vůbec nenabízet.

Vzhledem k tomu, že jde o datové tarify, které pro většinu uživatelů nejsou primárním komunikačním kanálem, rozhodl se Vodafone (docela pochopitelně) pro možnost druhou. Dnes tarify roaming umožňují, jeho odstranění je tedy změnou k horšímu, což dává uživatelům právo bez sankce odstoupit od smlouvy.

Naše doporučení? Udělejte to, odejděte, máte čas do 10. června. Letos se toho na českém telekomunikačním trhu hodně změní a objeví se lepší nabídky.

Jde o tyto tarify: Red Data+ 4 GB, Red Data+ 10 GB, Red Data+ člen, Mobilní připojení 500 MB / 1 GB / 1,5 GB / 4 GB / 10 GB, Mobilní připojení Turbo, Připojení Flexidata, Připojení na dlouho, Připojení na stálo, Internet v mobilu naplno, Připojení pro mobil premium, Připojení pro mobil premium+, Data LTE 1,5 GB / 2 GB / 3 GB / 4 GB / 10 GB. Od 11. června 2017 (ano, Vodafone začne o 4 dny dřív, než předepisuje zákon) už se s nimi mimo ČR nepřipojíte.

Docela pochopitelné je i vysvětlení, které jsme od Vodafonu dostali:

„Podobu datových tarifů jsme vytvářeli pro jejich využití v České republice. Se změnou podmínek roamingu se ale mění náklady, které na zajištění služby máme, a na to jsme museli reagovat. Buď bychom mohli zvýšit cenu datových tarifů, ale to by se dotklo všech zákazníků, tedy i těch, kteří do zahraničí nejezdí. Proto jsme zvolili druhou možnost a od 11. června 2017 u datových SIM karet roaming přestáváme poskytovat.“