První taneček. Vyzkoušeli jsme Google Tango a jeho aplikace

Co je Google Tango? „Příští velká věc“ pro smartphony. Navigace v budovách, tvorba 3D modelů interiérů, interaktivní výuka a další průkopnické záležitosti. Google sliboval, že vše prováže s umělou inteligencí, takže se pak v obchodě zeptáte mobilu, jak vysoká jsou okna ve vašem obýváku (abyste si mohli koupit záclony) a on vám odpoví, protože se tam Tango před tím „rozhlédlo“ a data uložilo.



Představený v létě, prodávat se začal až se začátkem roku 2017 – Lenovo Phab 2 Pro, první smartphone logem Tango na zádech.

Míříme tam, ale ještě tam nejsme. Jak už to tak bývá, start nové technologie je pozvolný. Vývojáři si teprve osahávají, co by se s Tangem dalo dělat, firmy ještě nejsou rozhodnuté nasypat peníze do projektů, které by dávaly smysl.



Lenovo Phab 2 Pro naživo

A podobné je to s hardwarem. V redakci máme Lenovo Phab 2 Pro, první smartphone s podporou technologie Tango. Je překvapivě levný, ale také hodně přerostlý a výkonově slabý, což je u náročnějších aplikací (jimiž Tango aplikace jsou) docela problém.

Lenovo Phab 2 Pro katalog | preview rozměry a hmotnost: 180 × 89 × 10,7 mm

displej: 6,4'', kapacitní IPS LCD, 1 440 × 2 560, 459 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (300|10 Mb/s)

konektivita: microUSB Type-B, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4, GPS

paměť: 64 GB, microSDHC, RAM: 4 096 MB, baterie: 4 050 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 652 (8× Cortex-A72 + A53, 1,8 GHz, 28nm)

operační systém: Google Android 6 (Marshmallow)

fotoaparát: 16MPx (4 640 × 3 480), video (3 840 × 2 160) 83 %

cena: už se neprodává



Ukázka prostředí



„Aplikace Tango“ je vlastně jen sekce Play Storu.



Přímo ve fotoaparátu můžete přepnout do AR módu, což do scény přidá kotě, draka či jiná zvířátka.



S aplikací Lowe's Vision si vyzdobíte pokoj virtuálním nábytkem. V některých zemích si můžete vybraný nábytek i reálně koupit.



Reise je moderní obdobou oblíbených Tamagotchi. O zvířátko se musíte starat, hrát si s ním, krmit ho. Díky tomu, že ho ale vidíte pobíhat v reálném prostoru je efekt daleko reálnější.



S hříčkou Woorld můžete svůj pokoj přeměnit ve svět hraček.



Kromě vymyšlených postaviček si však můžete domů pozvat i takového Donalda Trumpa.



Velmi užitečnou aplikací je Measure ve které si můžete změřit rozměry reálných objektů. Měření je většinou překvapivě přesné, ale u velkého objektu už má telefon problém správně zachytit krajní body.



Rozšířená realita může i interaktivně vzdělávat. V aplikaci Dinosaurs Among Us si můžete zhmotnit některé dinosaury a dozvědět se nějaké zajímavé informace. Věděli jste například, že Velociraptoři měli peří?



Kromě rozšířené reality je tu i realita virtuální. V té si můžete zahrát třeba s autíčky Hot Wheels.



Pro milovníky hororů je tu i hra Ghostly mansion, kde v roli ducha putujete po svém bývalém sídle a snažíte se objevit příčinu své smrti. Pro hru je potřeba poměrně dost prostoru, jelikož pohyb ve hře závisí na vašem odpovídá vašemu skutečnému pohybu.

Lenovo už není samo



Tango má vlastní sekci na Google Play, zatím v ní je pouze 31 aplikací a jsou to taková dema, spíše než propracované aplikace s praktickým přínosem.