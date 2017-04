Rakouská 3 je nová jednička. Průměrný zákazník prosurfuje 11 GB. Hádejte, kolik je to u nás

Analytici ze společnosti Tefficient našli nového datového favorita. Přeskočil i Finy, kteří v průměru na hlavu spotřebují necelých 10 GB měsíčně. Je to rakouská Trojka. Za loňský rok její zákaznická báze čítající 3,8 milionů zákazníků přenesla měsíčně v průměru 43 000 terabytů.

Zprůměrováno na jednu SIM kartu tedy zhruba 11,5 GB dat. Zákazníci Trojky tak generují 2/3 veškerého datového provozu přes mobilní sítě v Rakousku. Dosavadní rekordmani byli dle tefficient zákazníci finského operátora DNA s měsíčním průměrem lehce přes 10 GB.

A new world No 1? The average active @3Oesterreich SIM used 11 GB per month in 2016. Postpaid churn 2.4%. Per year. https://t.co/JPdRP3HZYQ pic.twitter.com/rgxHIt1g9s