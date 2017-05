Roaming od června: Tohle potřebujete vědět

​Proč „Konec roamingu“ s uvozovkami? Protože roamingová omezení stále existují, nejde o absolutní zrušení roamingu. Důležité je, že běžný člověk, který vycestuje maximálně na několik týdnů, na ně jen těžko narazí. Omezení jsou nastavená proti těm, kdo by chtěli nový režim zneužívat – typicky tím, že si do Česka přivezou SIM kartu s levnými službami ze zahraničí. V červnu padne evropský roaming. Odborníci varují před rakovinou trhu Za 9 měsíců přestaneme v EU platit za roaming* Mimochodem ani evropští zákonodárci nemluví o rušení roamingu, používají výraz „Roam like at home“. To znamená, že služby, které si platíte doma, můžete používat v celé EU.

Můžu si koupit levnou SIM v zahraničí a používat ji v ČR? Můžete, ale nová pravidla omezující roaming jsou namířená přímo proti vám. Smyslem rušení roamingu v roce 2017 nebylo udělat přímé konkurenty ze všech evropských operátorů, ale zpříjemnit pohyb občanů po EU. Nová pravidla pro evropský roaming mají zamezit používání služeb levných operátorů v sítích drahých operátorů (což je patrně přesně to, co byste rádi udělali).

Operátoři mohou prověřovat například to, kde bydlíte či pracujete Pokud budete služeb v roamingu nadužívat, může vám být přirážka účtována. A slovo „může“ si rovnou nahraďme slovem „bude“, protože jestli si operátor může říct o vaše peníze, tak to rozhodně udělá.

Proč nedává smysl koupit hlavní SIM v zahraničí Počítejte s tím, že když budete v ČR používat rakouskou SIM a bude vám volat kamarád z českého čísla, pro něj je to mezinárodní volání, a to je drahé. Z toho důvodu očekáváme, že se budou zahraniční tarify zneužívat hlavně na mobilní internet, kde tato starost odpadá. Jednoduché to nebude ani s mobilním internetem, protože dříve nebo později narazíte na mantinely a operátor (majitel SIM karty) vám naúčtuje roamingové příplatky. Služby se tím zdraží a váš pokus o obcházení pravidel v praxi skončí vyhozením karty do koše. Toto byly legendy! Mobilní telefony Siemens

Kde jsou hranice FUP v evropském roamingu Kolik můžete prosurfovat v roamingu bez příplatku určí algoritmus: (cena tarifu bez DPH v eur/7,7)*2. Volání a SMS do výpočtu nijak nevstupují.

Příklady výpočtu dat pro využití v roamingu Příklad: Typický český neomezený tarif za 749 Kč přepočítáme na 619 Kč bez DPH, tedy 23 eur. Podělíme stanovenou cenou 7,7 EUR za 1 GB. Výsledek je 3 a ten násobíme dvěma. Výsledkem je 6 GB, což je pásmo, ve kterém neplatíte roamingové příplatky. Zmíněný tarif ale obsahuje datový balík pouze 1,5 GB. Jakmile této hodnoty dosáhnete, internet se zastaví (případně zpomalí, podle toho, co máte ve smlouvě) a je jedno, jestli jste surfovali doma nebo v zahraničí. Pak si můžete dokoupit další balík dat a pokračovat v surfování. Jestliže svou zahraniční spotřebu dotlačíte až k vypočítané hranici 6 GB, operátor začne požadovat příplatky podle následujícího klíče (ceny bez DPH): 0,19 euro za minutu (5,13 Kč)

0,06 euro za SMS (1,62 Kč)

0,20 euro za MB (5,40 Kč) Pro našince je závěr jasný: tuzemské datové limity jsou vůči cenám tarifů tak nízké, že prakticky nenajdete tarif, kde by se v rámci stanoveného FUP limitu připlácelo. Chcete-li zahraniční tarif, můžete si právě tímto způsobem ověřit, jakou porci roamingových dat bez příplatku máte garantovanou.

Výjimkou je nejdražší T-Mobile Mobil XXL s 60 GB dat za 2 499 Kč. Výpočet zní na 20 GB k bezpříplatkovému surfování v zahraničí. Operátor přesto uvádí, že s ním můžete v EU fungovat jako doma (tedy nehodlá požadovat příplatky).

Kolik času mohu strávit v zahraničí Časové hledisko je nesrovnatelně jednodušší. Operátor může kdykoliv v průběhu roku zkoumat vaši historii sahající čtyři měsíce nazpět. Jestliže v ní převládne roaming, může vám operátor začít účtovat příplatky. Zrůdičky, podivnosti a jiné mobily, které se úplně nepovedly Ale seznam nástrojů v rukou operátorů tím nekončí. Mohou například identifikovat používání více SIM karet v roamingovém režimu jedním zákazníkem a označit to za zneužití. Jak to poznají? Třeba tím, že dáte dvě karty do jednoho mobilu, nebo podle geolokačních dat.

Takže půjde sehnat zahraniční SIM s levným mobilním internetem? Ano. Pravděpodobně ano. Ale nebude to jednoduché. Pravidla jsou daná, ale otázkou je, jak bude vše vypadat v praxi. Předpokládám, že se najdou podnikavci, kteří to minimálně zkusí. Seženou v zahraničí levnou předplacenou kartu, dovezou ji do ČR a se ziskem ji prodají. Předpokládám, že operátoři se budou všemi silami snažit tomu zabránit. Změní pravidla pro nákup předplacených karet, zpoplatní aktivaci nové SIM, apod. Toto byly legendy! Mobilní telefony Nokia Předpokládám, že si operátoři budou drahý (pro ně) roamingový provoz hlídat a po cca dvou měsících začnou účtovat příplatky, čímž pro vás SIM karta ztratí na atraktivitě. Co dál? Koupíte si další? Jak dlouho to takhle vydržíte?

Kdy a kde začne platit evropský roaming Kdy? Konec roamingu nastane 15. června 2017. S některými tarify už dříve. Tarify T-Mobile Mobil „odstranily roaming“ hned s premiérou na konci března. U starších tarifů T-Mobilu padne roaming od 11. června, stejně tak u Vodafonu. O2 zatím mlčí (tedy počítejme s povinným 15. červnem). Vybrali jsme nejlepší telefony, které si v květnu 2017 můžete koupit Kde? Kupodivu nejen v EU, ale v zemích Evropského hospodářského prostoru (oproti EU jsou tam tři navíc). Jmenovitě: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guayana, Gibraltar, Guadeloupe, Guernsey, Irsko, Island, Itálie, Jersey, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, ostrov Man, Martinik, Mayotte, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Reunion, Rumunsko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán, Velká Británie.

Jak je to s koncem roamingu u českých operátorů Jestli máte volné minuty do všech sítí, můžete je spotřebovávat po celé EU, jako byste byli doma. Problém nastává s volnými minutami do vlastní sítě. V zahraničí je spotřebovávat nelze, za hovor tedy zaplatíte stejně, jako byste v ČR volali do sítě konkurenčního operátora.

Pár příkladů pro zákazníky T-Mobilu

Klíč k novému roamingu pro zákazníky Vodafonu Vodafone vyložil karty jako první, věnovali jsme se mu v samostatném článku: Vodafone zruší evropský roaming už 11. června. Známe podrobnosti Virtuální operátoři se pochopitelně také musí řítit stejnými pravidly. Vzhledem k jejich datové nabídce je pravděpodobné, že datové balíčky půjde komplet čerpat i v roamingu.

Kdo na zrušení roamingu vydělá Zjednodušeně řečeno ti operátoři, kteří působí v turisticky atraktivních destinacích (typicky jihoevropské země, které mají teplé moře a atraktivní památky). Do jejich sítě se nahrnou turisté a operátoři naúčtují poplatky za služby využité v roamingu. Ne přímo zákazníkům-turistům, ale jejich domovským operátorům. Například: Zákazníci finského operátora vyrazí do Řecka, budou konzumovat roamingové služby a finský operátor za to zaplatí. Do Finska ale přijede o dva řády méně turistů, takže s sebou přivezou minimum roamingových peněz. Jak Apple iPhone za 10 let změnil svět

Proč jsou velcí operátoři ve výhodě nad malými Být velký je lepší, než být malý a v telekomunikacích to platí dvojnásob. Výhodu budou mít nadnárodní operátoři (poplatky si budou platit sami sobě) a ti operátoři, kteří ve své síti hostí velký počet roamingových zákazníků. Výhodu budou mít i nadnárodní operátoři. Například chorvatský T-Mobile pošle účet českému T-Mobilu a peníze se tak přesunou z jedné kapsy mateřského Deutsche Telekomu do druhé... Rakouská 3 je nová jednička. Průměrný zákazník prosurfuje 11 GB. Hádejte, kolik je to u nás

Proč je rušení roamingu udělané od základu špatně Rušení roamingu je oříšek už jen proto, že existuje 28 různých trhů s různou kupní silou a různými podmínkami. Současná evropská politická garnitura potřebovala „zrušit roaming“ za každou cenu, aby získala kladné body před volbami. Povedlo se, ale za cenu několika fundamentálních chyb. Tou nejzásadnější je, že velkoobchodní cena 1 GB dat přesahuje maloobchodní cenu. Nejlépe to vysvětlí komix: Proč je roaming naprostá hovadina. Tintin to vysvětlí i vaší babičce Pádným argumentem pro rušení roamingu je fakt, že na začátku regulace v roce 2007 byly roamingové služby tak předražené, že Evropská komise natvrdo použila výraz „okrádání zákazníků“. Realizace tohoto „rušení roamingu“ už je bohužel jiný příběh...

TinTin a absurdní roamingový příběh Riziko lze spatřovat v tom, že operátoři v pozici plátců (v příkladu výše je to Finsko) zdraží domácí služby, aby si kompenzovali ztrátu z roamingových poplatků.