Tenhle trik od Googlu vykouzlí úžasné noční fotky. Srovnejte je s normální zrnitou mazanicí

Mobily už dávno převálcovaly levné fotoaparáty, ale na ty drahé v mnoha disciplínách stále nestačí. Typicky v noční fotografii. Googler Florian Kainz napsal experimentální aplikaci, která dává zapomenout na typicky nekvalitní a zrnitou kresbu.

Aplikace umožňuje manuální kontrolu expozice, citlivosti (ISO) a ostření. To není nic nového, stačí stativ a můžete to vyzkoušet i vy. Florianova aplikace však přidává ještě jeden trik. Po stisknutí spouště vyčká dvě sekundy (kvůli ustálení vibrací způsobených dotykem) a pořídí dávku 64 snímků. Ty pak projdou algoritmy pro odstranění šumu a výsledek vidíte na ukázkách v galerii.

Kdo by nechtěl mít v kapse takovýhle fotoaparát? Na zrcadlovku stále ztrácí, ale snímky dalece převyšují to, co standardně leze z fotomobilů. Projekt je zatím ve fázi prototypu Google Labs, post-processing probíhá v počítači, ale jakmile vše dostane formu mobilní aplikace, mobilní fotografie se posune zase o kus dál.