Toto byly legendy! Mobilní telefony Nokia

Nokia byla přes deset let nejpopulárnější výrobce mobilních telefonů. S vaší pomocí jsme vybrali legendární Nokie – telefony, na které nelze zapomenout, nebo které éru Nokie nějak charakterizují. Telefony jsme v článku rozdělili do několika kategorií, ve kterých je představujeme od nejstarších k novějším. Nokia byla extrémně produktivní. Na tomto obrázku, který vytvořilo grafické studio Maek, jsou vidět její telefony od samého začátku do roku 2006. Nokia přitom představovala novinky ještě řadu dalších let. Většinu legend ale najdeme právě na tomto plakátu. Podobně jsme už společně vybrali legendární mobily Siemens Nokia 5110 Kdybychom měli z celého dnešního výběru zvolit největší legendu, bude to Nokia 5110. Finové tento malý (podle tehdejších měřítek) a bytelný telefon už v roce 1998 vybavili předními výměnnými kryty, grafickým černobílým displejem, výborným ovládáním a obrovskou výdrží. A hrou Had! Nokia 5110 byl vysněný telefon v drahých předplacených sadách. Stála v nich tenkrát kolem devíti tisíc korun, a to bylo hodně. Nokia se ale od začátku vyhýbala nejnižší cenové třídě a bývala kvůli tomu často odsuzována jako předražená značka. Nokia 3210 V březnu roku 1999 Nokia ukázala nový model 3210, který už nepotřeboval vystupující anténu, stačila mu integrovaná Podporoval také druhé pásmo GSM 1800 MHz. 3210 měla opět přední výměnné kryty a výbornou klávesnici. Nokia pro něj nastavila cenu přesahující 10 tisíc korun, postupně ale klesala. Nokia 3310 O rok později, v září 2000, Nokia pokračovala v řadě úspěšných low-endů představením modelu 3310. Lišil se hlavně vnějším vzhledem, kryty se už daly měnit vepředu i vzadu. Funkce, prostředí a ovládání se příliš nezměnily, Nokia ale přidala například vibrační vyzvánění a další hry. Telefon se začal prodávat za 10 tisíc korun. Nokia 3510i V roce 2002 už začaly být běžné telefony s barevným displejem a Nokia ho jako jedna z prvních nabídla i v modelu nižší střední třídy. Nokia 3510i byla nástupkyně trochu podivného modelu 3510 a oba dva k vybavení předchůdců přidaly datové přenosy GPRS a mobilní prainternet WAP. Varianta 3510i měla také Javu, stála jen kolem 7 tisíc.

Nokia 2110 Mnohem víc legend jste vybrali z třídy vybavených „manažerských“ telefonů. Nejstarší z nich byla Nokia 2110 z roku 1994. Zažila začátky GSM telefonování v Česku a tenkrát to vůbec nebyl špatný mobil. Nokia 2110 měla přijatelné rozměry, vnitřní paměť na čísla, uměla přijímat i posílat textové zprávy. Jako vůbec první telefon značky nabídl typickou vyzváněcí melodii Nokia Tune. Prodejní cena se pohybovala mezi 15 a 20 tisíci korunami. Nokia 3110 Model 3110 z roku 1997 se Nokii podařilo ještě zmenšit, vážil jen 190 gramů. Velkou novinkou byla změna ovládaní, poprvé se objevilo sdružené tlačítko Navi-Key a uživatelské prostředí, které Nokii vydobylo slávu. Stále jsme ve stejné cenové kategorii 15–20 tisíc korun. Nokia 6110 Nokia 6110 začala v roce 1997 úspěšnou řadu manažerských telefonů 6xxx a Nokia tímto modelem pěkně zatopila konkurenci. Malý a znovu ještě lehčí (137 g) telefon měl pěkný design, v grafickém menu se poprvé objevily vyzváněcí profily a skupiny volajících. Nokia měla dokonce infraport, přes který se daly vyměňovat informace a třeba také ve dvou hrát Hada. Byla drahá, cena dosahovala na 20 tisíc korun. Nokia 7110 Když Nokia začátkem roku 1999 poprvé ukázala model 7110, bylo to jako zjevení. Měl obrovský displej, vystřelovací kryt klávesnice, kterým se daly zvedat a ukončovat hovory, a ovládací váleček pro pohyb menu. Telefon jako první podporoval WAP přes rychlejší (14,4 kb/s) vytáčené datové přenosy, které u nás nabízel Eurotel. Do vnitřního seznamu se vešlo – podržte se – celých tisíc telefonních čísel. Nokii ale trvalo téměř celý rok, než 7110 dostala do prodeje, a dokázala navíc dovézt jen malé množství. Telefon začínal na 18 tisíc korunách, za dva roky cena klesla pod 10 tisíc. Na obrázku vidíte tehdejší reklamu Eurotelu s Nokií 7650.

Nokia 6210 V roce 2000 Nokia uvedla manažerský model 6210. V této řadě byl první s integrovanou anténou. Nokia se držela svého grafického prostředí a stylu ovládání, funkčních novinek nebylo mnoho. Byl to ale malý, pěkný, konstrukčně i jinak kvalitní telefon pro práci. Nokia potěšila majitele staršího modelu 6110 kompatibilitou příslušenství. Novinka se začala prodávat zhruba za 15 tisíc korun – je už vidět, že ceny telefonů postupně klesaly Nokia 6310 O rok později, na jaře 2001, Nokia uvedla následníka. Model 6310 měl opět trochu jiný vzhled, baterii typu Li-Pol, vůbec poprvé podporu Bluetooth a datových přenosů GPRS. A také lepší, byť stále monochromatický displej. Funkce zůstaly ve většině stejné, objevily se ale novinky jako časové profily nebo konečně český slovník T9 pro rychlé psaní zpráv. Pro spojení s počítačem Nokia nabízela PC Suite, což byl po pravdě dosti příšerný balík programů pro synchronizaci, zálohování a nastavení. Také Nokia 6310 se začala prodávat s velkým zpožděním, až koncem roku. Nokia 6310i Je tady další rok, jarní veletrh CeBIT 2002, a Nokia představuje následníka 6310i. Navíc má Javu, podporuje americké GSM sítě 1900 MHz, ale pak už oproti 6310 nabízí jen pár drobností. Rozhodně to nebyl adept na výměnu za 6310, předchozí model se ale přestal prodávat a 6310i ho nahradil. Cena se pohybovala kolem 15 tisíc korun. Byla to skutečná legenda a pro mnoho lidí nezapomenutelný telefon s obrovskou výdrží, který uměl všechno, co po mobilu požadovali. Nokia 6230 Novou platformu Series 40 Nokia představila už v roce 2002. Byly v ní běžné telefony bez operačního systému. Než si s ní ale troufla na vybavený pracovní mobil, který můžeme nazvat legendou, uplynuly dva roky. V roce 2004 to byla Nokia 6230. Drobný telefon měl malý, ale samozřejmě barevný displej, velmi dobrou klávesnici, paměťovou kartu. Byl rychlý a dobře vyladěný. Začal se prodávat za necelých 14 tisíc a za rok, po uvedení nástupce 6230i, cena spadla na osm tisíc. Takhle jsme Nokii 6230 popsali v článku rok po začátku prodeje: „Patří mezi telefony, jaké se výrobcům povedou vždy jen jednou za několik let. Nokia ale vlastně jen vyslyšela, co jí uživatelé vyčítali. Po dlouhé řadě nemastných neslaných mobilů konečně vyrobila model bez větších kompromisů.“

Nokia 6230i Nástupce Nokia 6230i z roku 2005 vypadal na pohled stejně, měl ale o pár milimetrů větší displej a výrazně jemnější rozlišení. Obsahoval e-mailový klient, paměťová karta se po připojení k počítači ukázala jako další disk. Nokia hodně zlevnila, novinka se začala prodávat už za 11 tisíc. Nokia 6300 Jsme zase o rok dál a u dalšího vybaveného telefonu Nokia 6300. Stále to byla řada Series 40, ale tentokrát už ve variantě 3rd Edition. Telefon měl mnohem větší displej a velmi dobrou výbavu. V té době ale už začalo vadit, že nepodporuje sítě třetí generace UMTS. Grafické prostředí také ztratilo jednoduchost a rychlost předchozích modelů. Cena při zahájení prodeje spadla už na 7 tisíc korun. Nokia 9000 Communicator Teď trochu odbočíme. Nokia už v roce 1996 představila zařízení 9000 Communicator, kombinaci telefonu a kapesního počítače s plnohodnotnou klávesnicí. Nokia 9110 Communicator Do legend ale vyberu spíš až následující model Nokia 9110 z roku 1998. Nebyla to plnohodnotná náhrada notebooků, ale dal se s nimi relativně pohodlně vyřídit e-mail, poslat fax, uložit schůzku do kalendáře. S webem to bylo horší, prohlížeč v komunikátoru neuměl pracovat s tehdy velmi oblíbenými rámy. Z přední strany se jednalo o telefon na úrovni Nokie 6110. Po otevření se ukázal displej 640 × 200 bodů a operační systém GEOS. Telefon s počítačem byl ale provázaný jen na úrovni kontaktů. Komunikátory byly nejdražší Nokie, tyto prodávaly se zhruba za 30 tisíc korun.

Nokia 9210 Communicator Nokia 9210 Communicator v roce 2001 přidala barevný displej, vylepšené aplikace (například prohlížeč internetu) a nový operační systém Symbian EPOC. Komunikátor sice neměl dotykový displej, ale kdo ho používal, uznal, že to šlo dostatečně pohodlně i bez něj. Chybělo také GPRS, připojit se ale dalo – jen u Eurotelu – přes rychlejší vytáčené přenosy HSCSD. Časem se objevila i podpora češtiny. Cena vylétla neskutečně vysoko, na 43 tisíc korun. Nokia 9300 Komunikátorů bylo v historii víc, zmíním ale už jen Nokii 9300 Communicator z roku 2004. Funkčně byla téměř stejná jako druhá novinka 9500, ale krásně malinká. Na menších klávesách se sice psalo hůře, ale komunikátor, který se dal schovat do kapsy, u nás tenkrát v recenzi vyhrál. Nokia 9300 se prodávala za 21 tisíc korun. Nokia 7650 Na CeBITu byl v roce 2002 ještě jeden výrazný telefon. Nokia 7650 byla revoluční hned ve dvou ohledech: Jednak to byl první smartphone, používal zbrusu nový operační systém Symbian Series 60. A také měl jako první vestavěný fotoaparát. Ovládání nebylo úplně přímé: s výsuvnou klávesnicí, tuhým joystickem a spíše pomalejším prostředí se jednalo o telefon pro early adopters. Na obrázku je 7650 s Nokií 6310i, také novinkou z roku 2002. Nokia 7650 fotila strašně. Jen do rozlišení 640 × 480, snímky byly rozmazané, ale byl to první fotomobil, to jí už nikdo nevezme. Nokia 6600 Následníkem 7650 byla Nokia 6600, uvedená v roce 2003. Byl to velmi baculatý telefon s velkým displejem, běžnou klávesnicí a ovládacím joystickem. Symbian S60 byl v nové verzi, která podporovala například grafická témata, funkce se ale jinak příliš nezměnily. Hlavním konkurentem měl být smartphone Siemens SX1, který ale nakonec přišel s velkým zpožděním. Cena začala pod 20 tisíci korunami. Na obrázku jsou Nokie 7650 a 6600.

Nokia E50 Dalo by se říct, že Nokia E50 z roku 2006 byl první smartphone se Symbianem S60 pro normální uživatele. Před tím bylo pořád nutné výměnou za standardní operační systém něco oželet: velikost, rychlost, ovládání. E50 byl velmi malý telefon s velkým displejem a vším, co tenkrát Symbian nabízel. A hlavně byl levný, stál jen 8 tisíc korun. Nokia N95 Další Symbian S60, který jste hodně doporučovali mezi legendy, byla Nokia N95 z roku 2006. Byla drahá, začala se prodávat za 23 tisíc. Telefon měl ale 5Mpx fotoaparát, vestavěnou GPS, konektor jack pro připojení sluchátek (to rozhodně nebylo běžné). Také operační systém se vyvíjel, uvnitř běžel Symbian S60 třetí edice. Nabíjet se ale muselo už každý den, stejně jako u dnešních smartphonů. Nokia N95 8 GB O rok později se začala prodávat vylepšená Nokia N95 8GB. Měla větší displej, vestavěnou paměť 8 GB, baterii s vyšší kapacitou, vylepšený operační systém a aplikace, například mapy. A také vyšší cenu, začala na 25 tisících, ale rychle šla potom dolů. Nokia 8810 Do další části jsme vybrali několik stylových telefonů Nokie, u kterých šlo především o vzhled. Jsme v roce 1998, kdy se za 30 tisíc korun začala prodávat Nokia 8810. Byl to malinký, stříbrný a pro většinu naprosto nedostupný telefon s vysouvacím krytem klávesnice. Jako první měl integrovanou anténu.

Nokia 8910 V jeho stopách šla v roce 2002 Nokia 8910. Její kryt byl vyrobený z titanu a telefon se z něj pomalu, elegantně vysunul stisknutím tlačítka. Opět za třicet tisíc. Nokia 8210 Pojďme zase trochu zpátky do roku 1999, kdy Nokia představila model 8210. V té době byl neuvěřitelně malý, lehký a barevný a překvapivě dobře vybavený. Prodával se za 20 tisíc korun. Nokia 8310 Nokia v roce 2001 představila dvojici telefonů: model 6310 byl určena pro práci, funkčně podobná Nokia 8310 byla stylovka. Její výbava byla i tak slušná, byla to třeba první Nokia, která podporovala GPRS, uvnitř bylo FM rádio. Vzhled byl ale zvláštní. Nokia použila průhledné výměnné kryty výrazných barev, které měly daleko k dojmu luxusního telefonu za 20 tisíc. Nokia 7210 Tato stylová legenda je Nokia 7210 z roku 2002. Kromě velmi zvláštního vzhledu byl telefon zajímavý hlavně tím, že se jednalo o první model řady Series 40. Tedy o telefon s úplně novým ovládáním a grafickým prostředím na barevném displeji. Stál kolem 16 tisíc, větší úspěch měla ale designově uměřenější Nokia 6610.

Nokia 8110 Nokia se nebála experimentů, současní výrobci by se od ní v tomto ohledu mohli učit. Model 8110 z roku 1997 ještě není typickou ukázkou tohoto přístupu, ale rozhodli jsme se ho zařadit do posledního bloku specialit kvůli jeho účinkování v prvním dílu kultovního filmu Matrix. Byl to „banán“ s výsuvným krytem klávesnice. Nokia 5510 Nokia 5510 z roku 2001 byl větší úlet. Po obou stranách displeje z 3310 byla plnohodnotná alfanumerická klávesnice. Ve skutečnosti to opravdu byla Nokia 3310 pevně vložená do jiného obalu. Na telefonu se dobře psaly textovky, uvnitř byl i přehrávač MP3 (vlastně formátu AAC, empétrojkám se Nokia vyhýbala). Ale 12 tisíc korun bylo hodně. Nokia 3650 Nokia 3650 byl v pořadí druhý telefon se Symbianem S60. Byla podobně vybavená jako předchůdce 7650, do bloku specialit se dostala kvůli své klávesnici. Nokia se ji rozhodla uspořádat do kruhu. Úvodní cena začínala na 15 tisících korunách, ale pamatuji, že se časem dostala hodně nízko. Nokia 3650 byl potom v rámci jakési akce nejvýhodnější smartphone na trhu. Nokia 6800 Nokia ráda experimentovala s klávesnicemi. Model 6800 ze závěru roku 2002 vypadal ve složeném stavu jako takový trochu větší mobil. K tomu se ale dal rozklopit a po obou stranách displeje se ukázala alfanumerická tlačítka. Psalo se na nich dobře, konstrukčně ale telefon nebyl nejdokonalejší. Funkčně se nijak nelišil od prvních telefonů Series 40. Cena začínala na 18 tisících korunách.

Nokia E70 Nokia tento svůj nápad neopustila. O tři roky později motýlkovou konstrukci zopakovala v modelu Nokia E70. Tentokrát už to byl smartphone se Symbianem S60. Nokia 7600 V roce 2003 to Nokia zkusila zase čtvercem se zaoblenými rohy. Displej byl uprostřed, tlačítka po stranách… Výsledek se možná dobře vyjímal v kabelce, ale jinak se neujal. Nokia N-Gage Nokia viděla volné místo na trhu s herními handheldy, kterému dominovalo Nintendo. V roce 2003 proto přišla s konceptem mobilu a herního zařízení N-Gage. Smartphone řady Series 60 byl konstrukčně přizpůsobený hraní, ovládal se při tom palci obou rukou. Hry se prodávaly na paměťových kartách MMC. Reproduktor s mikrofonem ale byly na hraně, takže člověk při telefonování vypadal jako slon. N-Gage stála deset tisíc. Nokia N-Gage QD Dnes už víme, že se Nokii vstup do herního světa nepodařil. V roce 2004 to ale ještě zkusila s novým modelem N-Gage QD. Byl menší, dalo se s ním telefonovat naplocho jako s běžným mobilem a pro výměnu paměťových karet s hrami se telefon nemusel vypínat. Za 7500 Kč měl člověk slušný smartphone.

Nokia 6260 Jako ukázku konstrukčních experimentů ukážeme také véčko Nokia 6260 z roku 2004. Byl to smartphone se Symbianem a jeho displej se dal kromě vyklopení otočit. Člověk měl pak v ruce přístroj připomínající malou kameru. Za 15 tisíc. Nokia 7200 Nebo ještě véčko Nokia 7200 ze stejné řady. Nikdo jiný než Nokia tenkrát neměl telefon s koženými nebo textilními kryty. Byl moc příjemný na dotek. Nokia 7280 Také tohle byl mobilní telefon: Nokia 7280 z roku 2004. Displej se po rozsvícení objevil za zrcátkem, pro pohyb v menu sloužilo otočné kolečko. Po vysunutí se ukázal objektiv fotoaparátu. Všimněte si také textilní cedulky… prostě designový úlet, který se ale za 17 tisíc korun normálně prodával. Nokia N91 Než se Nokii podařilo model N91 po jeho představení v roce 2005 uvést do světa, trvalo to rok. Uvnitř byl mechanický pevný disk s kapacitou 4 GB a telefon se velmi soustředil na přehrávání hudby. Viz také ovládací tlačítka přehrávače na krytu klávesnice. Nokia N91 byla ale velká, těžká a masivní a za 19 tisíc korun drahá.