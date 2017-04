Uber má v Brně skončit. Firma zatím rozhodnutí neobdržela, bude jezdit dál

Krajský soud v Brně vydal předběžné opatření, kterým zakazuje činnost dopravní služby Uber v jihomoravské metropoli. Firma, jejíž podnikání spočívá v zajišťování soukromé přepravy koncovým zákazníkům vozidly smluvních partnerů objednávkou zadanou přes mobilní aplikaci ve smartphonu, zahájila v Brně provoz 1. února 2017.

Žalobu na Uber podala soukromá brněnská taxislužba Lido Taxi Radio, ke které se jako vedlejší účastník řízení připojil Magistrát města Brna. Společnost Uber se podivuje nad tímto postupem, kdy město nejedná samo za sebe, ale připojuje žalobu k soukromému subjektu:

„Jsme překvapeni zapojením města Brna v civilním sporu, který byl předložen místní soukromou taxi společností. Jsme přesvědčeni, že takové chování je velmi neobvyklé a budeme žádat o jeho vysvětlení,“ uvedla Miroslava Jozová, tisková mluvčí společnosti Uber.

Městu i klasickým taxikářům, proti jejichž nabídce jsou služby Uberu až o 40 % levnější, vadí, že společnost údajně obchází zákon o taxislužbě a vyhýbá se některým zákonným náležitostem, jako je například povinné označení TAXI, příslušné zkoušky řidičů nebo osazení taxametru ve vozidlech. Sama společnost Uber se ovšem za taxislužbu nepovažuje.

„Zájem města je podporovat kvalitní a legální služby. Společnost Uber, její partnerské flotily i jednotliví řidiči však podnikají v rozporu s předpisy, které vědomě nerespektují. Je potřeba zdůraznit, že soud v předběžném opatření společnosti Uber nezakázal podnikání na trhu přepravy osob! Zakázal pouze podnikání způsobem, který vede k porušování zákonných pravidel. Společnost Uber se často obhajuje tím, že zákony v oblasti taxislužby jsou zastaralé. To však rozhodně nemůže být argument k jejich vědomému a systematickému porušování či obcházení,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

„Nechceme brojit proti mobilním aplikacím a modernímu způsobu taxislužby, naopak tento moderní způsob komunikace se zákazníkem vítáme. Chceme jen to, aby všichni poskytovatelé taxislužby dodržovali platné zákony. Město Brno navíc společně s Prahou usiluje o to, aby se zákonodárci věnovali takovým změnám v této oblasti, které budou respektovat technologický vývoj. V této souvislosti město Brno uvítá, pokud by Uber místo systematického zakrývání nelegálního podnikání upřel svou sílu do podpory rychlejší změny českého zákona. Do té doby musí podnikat na trhu podle stejných pravidel jako ostatní,“ doplnil náměstek primátora pro oblast dopravy Matěj Hollan.

Společnost Uber má podle soudního rozhodnutí o předběžném opatření zakázáno provozovat či zajišťovat přepravní služby pomocí vozidel bez taxametru. Vozit cestující pro ni navíc nesmí řidiči bez patřičné zkoušky. Rozhodnutí bude platné v okamžiku doručení do evropské centrály společnosti v Nizozemsku. V tuto chvíli Uber nijak své podnikání na území Brna omezovat nehodlá:

„Rozhodnutí nám nebylo doručeno, proto se k němu nemůžeme v tuto chvíli jakkoliv vyjádřit. Nicméně na základě veřejně dostupných informací je rozhodnutí o předběžném opatření platné pouze pro Brno a věříme, že máme přesvědčivé důvody pro úspěšné odvolání. Do doby, než bude rozhodnutí oficiálně doručeno, nemáme důvod na naší činnosti v Brně cokoli měnit,“ doplnila za Uber Jozová.