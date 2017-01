Unikátní Lenovo Yoga Book: Když se jde na věc úplně jinak [video]

Lenovo Yoga Book je prý tablet. Podle nás je to spíše laptop se skvělým tříosým kloubem, který je prověřený už velkými notebooky. Unikátní je senzorová klávesnice, na kterou můžete plácnout magnetickou podložku s blokem papírů. Když pak píšete/kreslíte, získáte zároveň papírovou i elektronickou verzi. Prodává se verze s Windows 10, my jsme vyzkoušeli Android.

Unikátní Yoga Book je prý výsledkem důkladné analýzy uživatelského chování. V zavřeném stavu je skvěle chráněný displej, když kloub přetočíte o 360°, dostanete tablet, který se s tloušťkou vejde pod centimetr, což je hodnota, která tabletu odpovídá. Pak je tu možnost přístroj otevřít jako klasický laptop. Klávesnice je roztažená po celé šířce, rozměry tedy nejsou problém, horší je, že píšete na ploše, mezi tlačítky se nedá orientovat hmatem. Na druhou stranu je to daleko lepší, než psát na displeji.



Tablet s tloušťkou pod centimetr. Že jej můžete použít jako laptop můžete brát jako příjemný bonus.



Kloubu se nebojte, Lenovo jej používá už roky, uživatelé chválí a problémy se neobjevují.

A pak je tu hlasitě propagovaná možnost psát do magnetem drženého papírového bloku, zatímco se ukládá i elektronická verze. Funguje to skvěle, ale přemýšlím o praktickém využití. Student, který píše kvanta poznámek, by typizovaný blok spotřeboval za jednu/dvě přednášky. Možná pracovní schůzka, s tím že pak dílo nasdílíte kolegům? Možná vás napadne lepší praktické využití.



Další bonus. Stylus můžete používat klasicky, nebo nasadíte propiskový hrot a budete psát na papír.

Každopádně jsem rád, že tu Yoga Book je, jedná se o unikátní a odvážný koncept, který čeří usedlé tabletové vody. Naše prvotní dojmy najdete ve videu, do hloubky půjdeme v recenzi, která se na MobilManii objeví během několika dní.



Všimněte si v rohu klávesnice umístěné kamery. Vedle ní je tlačítko, kterým se vypíná/zapíná klávesnice.



Klávesnice má haptickou (vibrační) odezvu, s přesností psaní pomáhá predikce a v akci je zde strojové učení, které sleduje váš styl psaní a zpřesňuje ho.



Jediné microUSB. Absenci moderního USB Type-C Lenovo vysvětluje abnormálně dlouhým vývojem, který trval tři roky. Boční tlačítka opravdu připomínají spíše tablet než notebook.



Psát se dá buď na papír, nebo rovnou na dotykovou plochu. Konstrukce by měla vydržet, i když uvnitř něco zapomenete a zavřete...



Stylus drží na bočnici díky magnetu. S duálním stylusem, co umí psát na papír i na displej to není tak jednoduché. Hroty je potřeba měnit ručně. Stačí jej vrazit do otvoru ve víčku a zatáhnout, ale už je to komplikace, už musíte ten druhý někde mít schovaný…



Takto vypadá typizovaný blok, který dostanete k Yoga Booku.





Detailní srovnání textu napsaného na papír a elektronického otisku. I když jsem psal přes odhadem 30 listů (plus podložka), oba obrazy jsou velmi přesné.



Taskbar v Androidu. Můžete si do něj naskládat libovolné aplikace.