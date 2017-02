V červnu padne evropský roaming. Odborníci varují před rakovinou trhu

Ještě není hotovo, ale jsme na dobré cestě. V noci na dnešek padlo rozhodnutí, kterým nás EU přiblížila ke zrušení roamingu. Chybí už jen potvrzení členských zemí a europarlamentu a od 15. června 2017 bychom při přejíždění hranic neměli zažívat záchvaty roamingofobie.

Rozhodnutí určuje strop velkoobchodních poplatků, které si od června budou vzájemně účtovat mobilní operátoři za roamingové služby. Minuta hovoru bude stát 3,2 centu (asi 86 haléřů), SMS jediný cent (asi 27 haléřů) a 1 GB mobilního internetu 7,7 eura (asi 210 Kč). Cena za data bude v následujících pěti letech klesat:

15. červen 2017: 7,7 eura (asi 210 Kč)

1. leden 2018: 6 eur (asi 162 Kč)

1. leden 2019: 4,5 eura (asi 122 Kč)

1. leden 2020: 3,5 eura (asi 95 Kč)

1. leden 2021: 3 eura (asi 81 Kč)

1. leden 2022: 2,5 eura (asi 67 Kč)

Ještě jednou připomínám, že toto jsou velkoobchodní ceny, které platí operátor jinému operátorovi. Koncový uživatel bude v EU komunikovat bez roamingových příplatků, tedy za domácí ceny. A to až do míry, kterou omezují pravidla fair use policy. Ta by však měla zasáhnout až u dlouhodobého pobytu v zahraničí, resp. SIM karty zakoupené a používané hlavně v roamingovém režimu.

Rakovina trhu

Na první pohled skvělá zpráva. Telekomunikační expert Innocenzo Genna však varuje, že rozhodnutí bude mít v konečném důsledku škodlivé dopady pro všechny zúčastněné. Zvolený regulační mechanizmus podle něj poškodí konkurenční prostředí. Operátoři si budou kompenzovat ztráty z roamingu zdražením domácích služeb, což způsobí růst cen tarifů napříč Evropskou Unií.

Genna varuje, že operátoři automaticky a od začátku využijí záchranného mechanizmu, který je součástí nařízení jen pro případ krajní krize (kdy by se operátorovi nezaplatily ani náklady na službu). Tato klauzule umožní, aby operátor aplikoval roamingové příplatky ještě než by zasáhl „FUP“. A jsme tam, kde jsme byli…



Komentátoři upozorňují, že „rušení roamingu za každou cenu“ má posloužit především k politickým cílům předsedy Evropské komise Junckera. (obr.: EK)

V současnosti to vypadá, že operátoři tahají za kratší konec provazu, ale oni jen vyčkávají. Nezapomínejme, že mají hodně peněz a právníky, kteří vynikají v hledání slabin v zákonech. Jakmile ji najde jeden, taktiku velmi rychle adoptují i ostatní.

Genna také připomíná, že nejde o nařízené poplatky, ale jejich maximální povolené hodnoty. To dává výhodu velkým nadnárodním operátorům, kteří si vzájemně mohou poplatky zcela odpustit. Tím získají konkurenční výhodu nad malými operátory.

Pomohlo by nastavení nižších stropů (pod úrovní současných tržních cen), ale evropští zákonodárci to pro jiné důvody neudělali. „Politici potřebovali prohlásit konec roamingu bez ohledu na vedlejší efekty. Politické důvody převážily realitu a základy ekonomiky,“ píše Innocenzo Genna.



Oslavné tiskové zprávy evropských institucí. Jde ale opravdu o blaho občana, nebo se z rušení roamingu stal hon za politickými body, který překročil hranice zdravého rozumu?

Také je zde geografický problém. Hlavně Němcům se současná podoba „rušení roamingu“ nelíbí, středomořským státům naopak ano. A dává to smysl, turisté ze severu by k jižnímu moři nevědomky přivezli další peníze schované do roamigových plateb, které potečou mezi operátory.