V září přijde SuperiPhone. Začne se nabíjet, jen vejdete do místnosti [spekulace]

Apple minimálně uvažuje o bezdrátovém nabíjení iPhonu. Japonský Nikkei tvrdí, že technologii už testuje dvorní výrobce Applu, čínský Foxconn. Zda se dostane do iPhonu výroční desáté generace představené v září 2017 zatím není jasné. Přitom nejde jen o to, zda se z Applu/Foxconnu dostanou pravdivé informace, rozhodnutí ještě nemuselo padnout.

Už začátkem roku přicházely zprávy o tom, že se Apple nehodlá spokojit se současným standardem Qi Wireless, který prakticky vyžaduje kontakt telefonu s podložkou. Apple míří k technologii, která zvládne iPhone dobíjet na řádově delší vzdálenost.

Spekulace zmiňují spolupráci s Energous (Energous.com), která stojí za projektem WattUp. To je technologie, který nabíjí na vzdálenost až pěti metrů. Produkční verze nabíječky má být hotová na podzim 2017. Integruje Apple technologii do iPhonu? Koupí Apple firmu Energous, aby si zajistil exkluzivitu?

A ještě jedna spekulace, tentokrát naše. Kolega Tomáš Holčík se v září na veletrhu IFA zastavil na stánku Energous a už tehdy byla řeč o tajném partnerovi, který uvede WattUp (prozatím) exkluzivně ve svých produktech. Má jít o velkou firmu, která vyrábí také mobilní telefony a tablety. …což by na Apple sedělo.

Dovedete si představit, co by taková technologie znamenala nejen pro mobilní telefony? V drobné domácí elektronice by stačilo nahradit AA/AAA baterie akumulátory s vestavěným dobíjením a už byste je nikdy nemuseli měnit, vyndávat, nabíjet a vracet zpět.

Jedno je jisté, iPhone, který by se nabíjel hned po příchodu do místnosti, aniž byste pro to cokoliv udělali, by byl přesně tím revolučním iPhonem, po kterém fandové celé roky volají. Dočkáme se?

A ještě jedna spekulace. Novou nabíjecí technologii má dostat jen jeden ze tří modelů naplánovaných pro rok 2017. Bude to špičková varianta, která má (rovněž jako jediná) dostat OLED displej zakrývající celou čelní stranu telefonu. Jestli se zvěsti potvrdí, vypadá to, že kromě dvou evolučních modelů, přijde i jakýsi SuperiPhone!