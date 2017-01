Vodafone lanaří známé úředníků. Až pěti lidem mohou zařídit tarif za polovic

Znát lidi, co znají lidi, se vyplácí a v českých telekomunikacích to platí dvojnásob. Třeba někoho, kdo pracuje na Státním pozemkovém úřadě... Proč? Úřad má smlouvu s Vodafonem, příznivější ceny a každý ze zaměstnanců si může přivést až 10 kamarádů. Přesněji řečeno, jde o „poukaz“ na pět hlasových a pět datových SIM karet. Zapojit můžete rodinu, kamaráda, nebo kohokoli jiného, ale zodpovídáte za to, že bude platit účty.

Přesvědčit se můžete na vlastní oči, smlouva i ceny jsou veřejně dostupné v registru smluv. Tahle konkrétní smlouva přibyla v pondělí 9. ledna 2017. Ceny jsou následující, vše je včetně DPH, což není v případě korporátních smluv obvyklé. Vodafone jakoby čekal, že získá zákazníky, kteří s úřadem nemají nic společného.



Hezké ceny, že? Stojí za připomenutí, že neomezený tarif Red LTE stojí 749 Kč s úvazkem na dva roky a datovým limitem 1,5 GB.



Ceny pro obyčejného smrtelníka, který už je zákazníkem Vodafonu: 399/549 Kč. Běžný smrtelník, který není zákazníkem Vodafonu: 499/699 Kč.



V nabídce je i fixní připojení.

O 100 Kč levněji oproti běžné ceně, tedy za 349 Kč měsíčně, si jako zaměstnanec úřadu můžete pořidt ještě službu Připojení bez kabelu s FUPem 30 GB. Jde o LTE připojení pomocí Wi-Fi modemu, ke kterému můžete připojit až 36 zařízení najednou. Rychlost je 4/2 Mb/s, v noci dvojnásobek a bez omezení.



Zajímavé čtení. Takové podmínky jako řadový občan nedostanete.



Takhle si Vodafone pojistí, že dostane své peníze. Když za služby nezaplatí uživatel, je zde ještě „garant účtu“.

Telefonní čísla jsou vedena na jednom samostatném zákaznickém účtu, fakturovat je možné na jednotlivé uživatele. Vlastníkem zákaznického účtu je zaměstnanec, který zodpovídá za řádné a včasné platby všech členů skupiny. Ceny jsou platné po celou dobu závazku a nezávislé na skutečnosti, zda jako zaměstnanec na úřadě po sjednání služeb pracujete.

Vyvázání se ze smlouvy stojí klasicky pětinu sumy neuhrazených paušálů, které zbývají do konce trvání doby určité. Funguje samoobsluha i kontrola útraty. Všechno to zkrátka připomíná atributy tarifu na rodné číslo, nikoli IČ.