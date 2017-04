Vodafone zruší evropský roaming už 11. června. Známe podrobnosti

Vodafone oznámil, že od 11. června 2017 voláte, SMSkujete a datujete v EU bez roamingových příplatků. Do zóny EU spadá 28 členských zemí plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko, patří sem pochopitelně i „brexitující“ Velká Británie.



Na Jadranu už se vysokých účtů bát nemusíte, dokonce můžete i datovat jak jste zvyklí (obr.: vodafone.cz)

Pozor si dávejte třeba na Švýcarsko, které není v EU, ale je součástí Schengenu. Takže si při přejezdu ze sousedních zemí nemusíte ani všimnout, že jste opustili EU.

Ve zkratce: v zemích EU platíte za služby jako doma. Tak třeba s neomezeným tarifem využíváte minuty, SMS i data do všech sítí v EU stejně jako doma. Máte-li tarif s volnými jednotkami, budete čerpat stejně jako doma. Po jejich vyčerpání zaplatíte za minutu volání nebo SMS stejně jako v ČR.

Nyní nechť zbystří ti zákazníci Vodafonu, kteří mají tarif s volnými jednotkami do vlastní sítě. Volné jednotky omezené do sítě Vodafonu nelze v zahraničí čerpat. V roamingu tedy zaplatíte cenu jako za minutu volání nebo SMS mimo vlastní síť.



Velké Británie bude členem EU ještě zhruba dva roky, co bude pak, se uvidí

Předplacenkáři budou rovněž v EU volat, SMSkovat a datovat za ceny jako v ČR. Máte-li balíčky volných jednotek, využijete je v EU úplně stejně jako doma. Po vyčerpání volných minut, SMS nebo dat za ně zaplatíte jako v ČR. Balíček minut do sítě Vodafonu opět v EU čerpat nelze a platí se jako za volání mimo vlastní síť.

Pro připomenutí, zákazníci Vodafonu mají přístup do aplikace Můj Vodafone zadarmo i v cizině, pomůže vám s nastavením nebo se jednoduše kouknete, kolik dat jste už vyčerpali.

Pozor na třetí země, tam je draho

A teď pozor, operátor má další dvě roamingové zóny, takže pokud například voláte někam dál do světa (třeba z Itálie do Kanady), zaplatíte jako roamingový odchozí hovor/SMS ze zóny 1. Tedy za minutu odchozího hovoru zaplatíte 7,47 Kč a za odeslání SMS 1, 96 Kč.

Pokud byste se vyskytli mimo EU, stále zůstává v nabídce balíček Roaming na den. Ten za poplatek 199 Kč zajistí na 24 hodin čerpání z domácích jednotek a až 100 MB dat z domácího tarifu. Balíček nelze aktivovat úplně všude, aktuálně je ho možno využít v 56 zemích. Další možností je zůstat u základního World Roamingu.

Poslední bod se týká těch, kteří mají sdílenou datovou SIM od Red LTE tarifů. I se sdílenou datovou SIM se můžete připojit i za hranicemi jako doma.

Zrušení roamingových příplatků oznámil i T-Mobile, a to u nových tarifů. U těch už dnes operátor roamingové příplatky v zóně EU neúčtuje. U starších tarifů zruší i on příplatky od 11. června. Ceny slibuje zveřejnit nejpozději do 11. května 2017. Na webu O2 jsme zatím nic o zrušení roamingových příplatků nedohledali...