7 tipů na zrychlení Androidu

Zdá se vám smartphone s Androidem pomalejší, než býval? Jestli jej používáte několik měsíců, nebo dokonce už nějaký ten rok, tak se vám to velmi pravděpodobně nezdá. Co udělat, aby znovu zrychlil?

1. Zbavte se nepotřebných aplikací.

Jděte do nastavení, najděte tam seznam aplikací, jednu po druhé je projděte a zvažte, jestli je opravdu všechny musíte mít. Ty, které neprojdou sítem, odinstalujte, nebo alespoň zakažte.

2. Odstraňte nepotřebné Widgety

Jestliže aplikace MOHOU běžet na pozadí, zpomalovat telefon a užírat energii, tak u widgetů je to téměř jistota. Některé jsou tak nešetrné, že je to jako byste měli aplikaci neustále spuštěnou. Zbavte se widgetů a buďte ještě přísnější, než u aplikací.

3. Zapněte spořič dat

Používáte k přístupu na internet Chrome? Pak jděte do nastavení, najděte Spořič dat a aktivujte jej. Snížíte spotřebu mobilních dat, ale také zrychlíte načítání a ušetříte energii.

4. Smažte dočasné soubory

Úkolem dočasných souborů je zrychlit práci s aplikacemi, ale když je jich moc a místa v paměti ubývá, mají přesně opačný efekt. Vymažte je a začněte od nuly. Bohužel to znamená, že se ve většině aplikací budete muset znovu přihlásit.

5. Uvolněte paměť

Jestli máte telefon dva roky a galerie si musí poradit s fotkami za celou tu dobu, není to úplně ideální. A platí to i pro všechny ostatní soubory. Projděte celou adresářovou strukturu, zálohujte a smažte všechno, co není potřeba.

6. Vypněte animace

V nastavení aktivujte Vývojářské možnosti. Dělá se to tak, že sedmkrát klepnete na číslo verze Androidu. Pak ve vývojářském menu najděte animace a vypněte je.

7. Návrat do továrního nastavení

Tohle je radikální krok, sáhněte k němu až když ty předchozí nepřinesou požadovaný efekt. Návrat do továrního nastavené smaže veškerý obsah telefonu, všechno bude rychlé jako kdysi na začátku, ale také si vyhraďte až několik hodin na instalaci, přihlášení a nastavení veškerých aplikací.