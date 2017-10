Allview X4 Soul Vision je mobil s HD projektorem a šancí dostat se do ČR

Allview X4 Soul Vision je smartphone s integrovaným HD projektorem. Identický model se již dříve ukázal v Brazílii jako Quantum V, v Číně se zase prodává jako Voga V. Projektoro-mobil má slušnou kvalitu obrazu, a co je podstatné, v uživatelském manuálu nechybí čeština. S Allview X4 Soul Vision bychom se tak měli setkat i na českém trhu.

Může vůbec něco tak miniaturního (jako je projektor v mobilu) fungovat? V tabletu to funguje skvěle, takže proč ne v mobilu?

Smartphone o rozměrech 153 × 76 × 10,28 mm má laserový projektor na horní hraně, umožní vysvítit obraz v rozlišení 1 280 × 720 pix. Projektor má kontrast 5 000:1, a umožní na stěně nebo na plátně vytvořit 20" - 200" obraz. Pro projektor je připravena i softwarová nadstavba dostupná z domovské obrazovky, kterou můžete použít k rychlé projekci vybraného druhu multimédií. Telefon je osazen 4 000 mAh baterií, která vystačí na až 3,5 hodiny projekce.

S integrovaným projektorem, kovovými zády a vysokokapacitní baterií není divu, že se hmotnost telefonu přehoupla přes 200 gramů. Na přední straně najdeme 5,5" IPS displej s Full HD rozlišením a 8Mpix kamerku pro selfie s fixním fokusem. Zadní kovové straně vévodí výrazný kruhový výstupek, v němž najdeme 13Mpix fotoaparát s PDAF ostřením. O něco níže pak nemůže chybět ani čtečka otisků prstů.

​Promo video k verzi Voga V, která se prodává v Číně:

Ani s výkonem to nevypadá úplně špatně. X4 Soul Vision je postaven na osmijádrovém MediaTeku MT6750T o taktu až 1,5 GHz. Ten je však určen pouze pro čtyři výkonná jádra Cortex-A53, zbylá čtveřice se musí spokojit s frekvencí 1 GHz. 3GB operační paměť doplňuje interní 32GB úložiště. A pokud jej nerozšíříte microSD kartou, můžete si do smartphonu vložit i druhou SIM kartu. Smartphone s Androidem Nougat je skladem na britském e-shopu za 499 EUR (12 800 Kč), brzy by však měl být dostupný i v ČR.

Za tip děkujeme Vítu Houskovi. Zdroj: Allviewmobile