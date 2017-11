Android 8 míří do Nokie 8. Přinese plovoucí okno aplikací a streamování oběma kamerami naráz

Novodobé smartphony Nokia lákají uživatele na čistý systém Android, díky kterému mají mít zákazníci včasný přístup k bezpečnostním i celkovým aktualizacím systému dříve než majitelé androidových smartphonů s vlastními nadstavbami. Nokia 8 nyní dostává aktualizaci na Android 8.0 Oreo. Není sice úplně první, ale předběhla např. jarní vlajkové modely Samsungu i Huawei.

Nokia 8 dostane opět čistou verzi systému Android 8.0 Oreo bez skinů a změn v uživatelském rozhraní. Díky absenci předinstalovaných nepotřebných aplikací a skrytých procesů, které zatěžují baterii, má zůstat prostředí svižné i po měsících používání. Bezpečnostní aktualizace bude Nokia 8 dostávat každý měsíc.

Hlavní novinky Androidu Oreo na Nokii 8:

Mód Picture-in-Picture umožní dělat více věcí najednou, např. sledovat klip na YouTube během chatování na messengeru

Díky Android Instant Apps lze používat vybrané aplikace bez nutnosti instalace. Dostanete se k nim pomocí odkazu v prohlížeči Chrome.

Google Play Protect udrží celé zařízení mimo dosah škodlivých programů tím, že každý den skenuje 50 miliard aplikací včetně těch, které ještě nebyly nainstalovány.

Mód Dual-Sight umožní streamovat z obou fotoaparátů zároveň na sociální sítě a zachytit tak nejen zajímavé situace, ale také reakce na ně.

Chytré funkce systému Android Oreo omezují aktivitu nejméně používaných aplikací na pozadí, čímž maximalizují výdrž telefonu na baterii.

Nová sada hezčích emotikonů a šedesát zcela nových

Rychlejší bootování (startování) systému

Aktualizace na smartphony Nokia 8 dorazí ve formě OTA (Over The Air) přímo do telefonu. Zařízení samo zobrazí notifikaci v okamžiku, kdy bude aktualizace pro daný trh dostupná. Nokia slibuje Android Oreo také na další chytré telefony ze svého portfolia, přesnější dostupnost na konkrétní modely ještě upřesní.