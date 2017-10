Android Wear 2.0 nově umožní zvlášť aktualizovat jednotlivé SW součásti

Hoi Lam z Google se na svém Twitteru rozpovídal o aktualizaci Androidu Wear 2.0 pro nositelná zařízení, která má v budoucnu pomoci s rychlejšími updaty jednotlivých softwarových součástí. Doposud jste u platformy Android Wear 2.0 museli vždy čekat na celou OTA aktualizaci, podle nových standardů budete moci jednotlivé systémové aplikace a součásti systému aktualizovat průběžně z Google Play prostřednictvím aplikace Android Wear.

🌟3rd party chat app support in Contacts

🌟Reduce false positives for watch face picker

🌟Improve Play store discoverability for new users…

2/ pic.twitter.com/D4p2xNbemI