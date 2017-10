Apple chce snížit závislost na Samsungu. Ohebné displeje proto odebere od LG

Po bezrámečkovém designu budou příští velkou věcí v segmentu smartphonů zařízení s ohebným displejem. V tuto chvíli je většina velkých výrobců v určitém stádiu příprav na výrobu takových modelů. První vlaštovky se objeví možná už příští rok, větší rozvoj očekáváme ale o dva až tři roky později. Na ohebnou budoucnost se připravuje také Applu a nejdůležitější komponentu už má zamluvenou.

Podle jihokorejského deníku The Investor dodá ohebné P-OLED displeje Applu společnost LG Display, dceřiná firma LG Corporation a sestra známého LG Electronics. Apple přitom v minulosti panely LG využíval, naposled dal ale u modelu iPhone X přednost Samsungu. Ten si mne ruce, protože na dodávkách komponent pro iPhony vydělává víc než na smartphonech vlastní značky.

Samsung je ale zároveň jako světová smartphonová jednička hlavní a největší konkurent Applu, který proto logicky nechce, aby viděl pod pokličku jeho technologií. Apple je tak v trochu schizofrenní pozici, kdy se musí rozhodovat mezi co nejlepšími komponentami a co nejmenším posilováním konkurence. Z vah této rovnice v případě ohebného panelu vyšlo jako nejlepší řešení LG.

To by mělo podle interních zdrojů z firmy sestavit linku na výrobu ohebných displejů během dvou let. Sériová výroba ohebných iPhonů má probíhat až v roce 2020, což by pro Apple znamenalo tradiční zaostávání za konkurenčními značkami, které první flexibilní smartphony mají přinést už v roce 2018.

Ohebný OLED displej od LG: