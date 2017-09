Apple iOS 11 má problém. Vypínače nevypínají Wi-Fi ani Bluetooth

Byli jste mezi prvními, kdo instalovali iOS 11? Pak jste si možná všimli divného chování ovládacích prvků Wi-Fi a Bluetooth v Ovládacím centru. Upozornili na to uživatelé na Twitteru a nyní to oficiálně potvrzuje i Apple. Chyba to není.

Jde o to, že vypnutí Wi-Fi nebo Bluetooth v Ovládacím centru nevypíná obě tyto služby zcela, jak si uživatel může myslet. Pouze zařízení odpojí od současné sítě či připojeného zařízení, oba standardy jsou však nadále aktivní, abyste mohli používat na pozadí funkce a aplikace jako AirDrop, AirPlay, Apple Pencil či Apple Watch.

A ještě jeden důvod pro naštvanost uživatelů. Všechno vypnuté přes Ovládací centrum, se znovu zapne v 5 hodin ráno. Služby se začnou synchronizovat, začnou chodit zprávy, vyskakovat notifikace, telefon hlučí, budí majitele a všechny okolo... Vypnutí je také závislé na lokaci. Přejedete do dosahu jiné Wi-Fi a iPhone se připojí.

Apple jde proti zažitým konvencím

Tento krok je pochopitelný, ale jde proti zažitým konvencím. Co když chce uživatel úplně vypnout Wi-Fi či Bluetooth? Ať už kvůli prodloužení životnosti baterie či ochraně zařízení proti nežádoucím sítím... Musí kostrbatě přes Nastavení.

Apple si je tohoto „problému“ vědom, tvrdí však, že je to nastaveno schválně pro co největší konektivitu a pohodlí uživatelů. Nespokojených zákazníků je však dost, takže je otázkou, zda společnost neustoupí a v další aktualizaci neumožní jednoduché vypínání obou standardů jako dřív.

