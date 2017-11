Apple prý cíleně porušuje patenty na duální foťák. Izraelcům se vysmál, teď má na krku žalobu

Izraelská firma Corephotonics žaluje Apple. Tvrdí, že dvojité fotoaparáty v iPhonu 7 Plus a 8 Plus porušují jejich patenty. Podle MacRumors jde o teleobjektiv, optický zoom a spojování snímků z obou objektivů. iPhone X v žalobě nefiguruje, pravděpodobně z toho důvodu, že se začal prodávat teprve nedávno, Izraelci jej ještě nestihli prozkoumat a zapracovat do žaloby. Je však pravděpodobné, že obsahuje stejné technologie.

Podle Izraelců Apple integroval technologie s vědomím, že porušují patenty, na které nemá právo. Firmy jednaly o strategickém partnerství, Apple si nechal popsat technologii, pak se ale z vyjednávání stáhl. Vyjednávači Applu měli na jedné ze společných schůzek říct, že se porušení patentů nebojí, že by stálo milióny dolarů a trvalo roky, než by se Corephotonics domohl finanční náhrady.

Problém (pro Izraelce) je, že Apple také drží několik patentů na duální kamery, je tedy evidentní, že i jeho vývoj na technologii pracoval. Apple však nemůže brát tento spor na lehkou váhu. Corephotonics rozhodně není jen nějaký patentový troll, kolem duálních kamer se pohybuje or roku 2012 a spolupracoval s giganty mobilního odvětví, jako jsou Samsung Electro-Mechanics nebo OmniVision. Firma získala na investicích získala už celkem 50 milionů dolarů od firem jako jsou Samsung Ventures, Foxconn nebo MediaTek.

