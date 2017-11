Apple vymyslel další fígl, jak se vyhnout daním. Podívejte se, co odhalily Paradise Papers

Na květen 2013 šéf společnosti Apple Tim Cook vzpomíná jen velmi nerad. Tehdy se totiž pořádně potil při výpovědi před americkými senátory, kteří jej grilovali za to, že Apple utíká s daněmi do Irska. Firma se následně z ostrovní země musela stáhnout a najít nový způsob, jak „daňově optimalizovat“. Nedávno zveřejněné dokumenty Paradise Papers ukazují, kde největší světová společnost své peníze před evropským berňákem ukrývá.

Až do roku 2014 šlo v případě Applu a Irska o oboustranně výhodnou symbiózu. Největší světová společnost s tržní valuací již téměř 900 miliard dolarů díky svému irskému sídlu platila v Evropě minimální daně, Irsko zase uvítalo, že tato firma má své sídlo právě tam; a ani několik tisíc pracovních míst, které Apple vytvořil, nebylo k zahození. Jenže Evropská unie tomuto manželství z rozumu nehodlala nečinně přihlížet – odporovalo totiž jak legislativě, tak dobrým mravům.

Článek vyšel na Info.cz

Dvojitá irská, holandský sendvič. Jeden a ten samý název pro to samé – efektivní snižování korporátního zdanění až téměř k nule. Přesně tak skrze pobočky Applu u irského Corku procházely evropské příjmy, ze kterých se Applu dařilo platit díky účetním trikům daně až jen 0,005 %, tedy z každého milionu eur, který firma v roce 2014 vydělala, zaplatila jen 50 eur. Korporátní daň v USA je přitom 35 procent, v Irsku 12,5 %.

Poté, co se dohoda Applu s Irskou vládou dostala pod drobnohled Evropské unie, se technologický gigant rozhodoval, co dál. A jak ukazují nově zveřejněné dokumenty Paradise Papers, firma k úkolu přistoupila zodpovědně a rozhodla se uspořádat dotazníkové šetření.

V březnu 2014 poslali firemní právníci emailem ne úplně standardní dotazník poradenské právní společnosti Appleby, který se zaměřuje na zprostředkování rezidencí v daňových rájích. Apple se dotazoval, ve které z jurisdikcí daňových rájů by jí právní firma doporučila, aby se usadila, zda je tam možné získat daňové výjimky, či jak pravděpodobná je v těchto jurisdikcích změna vlády.

Firma rovněž chtěla tuto konverzaci uchovat v tajnosti, nejspíše věděla, že zveřejnění by jí body u veřejnosti nepřidalo. „Vedení firmy Apple je extrémně citlivé na jakoukoliv publicitu, manažeři proto očekávají, že jakákoliv práce, která v tomto ohledu bude vykonána, bude diskutována pouze v rámci lidí, kteří se bez znalosti věci neobejdou,“ uvádí jeden z emailů adresovaný seniornímu zaměstnanci firmy Appleby a zveřejněný díky Paradise Papers.

Nakonec Apple zřídil sídlo na ostrově Jersey, britském území se širokou autonomií, který nabídl nulovou daň z příjmu právnických osob. Podle Paradise Papers byly z Jersey spravovány dvě klíčové pobočky Applu: Apple Operations International a Apple Sales International, což společnosti pomohlo, aby se dokázala ve značné míře vyhýbat placení daní.

Apple své daňové uzpůsobení nijak nekomentoval, společnost podle serveru Guardian jen uvedla, že nikde ve světě nesnížila své firemní daňové odvody - změnily se prý jen lokace. „Debata ohledně daní Applu není o tom, kolik bychom měli platit, ale kde bychom měli platit. Za poslední tři roky jsme uhradili na korporátních daních 35 miliard dolarů, miliardy navíc jsme pak zaplatili na daních z nemovitosti, prodeje a přidané hodnoty,“ uvedla společnost ve svém tiskovém vyjádření.

Apple však v roce 2017 zatím vydělal mimo USA (odkud pochází 55 % tržeb) 44,7 miliardy dolarů, vládám na daních zaplatil jen 1,65 miliardy, uvádí BBC. To znamená firemní zdanění na úrovni jen asi 3,7 procenta, tedy přibližně šestiny průměrné světové výše korporátní daně.

„Americké společnosti, které působí na více světových trzích, jsou velmistři v tom, jak platit co nejnižší daně. To má pak dopad nejen na výběr daní v USA, ale také v téměř každé větší světové ekonomice,“ komentuje snahy Applu po placení co nejnižších daní Edward Kleinbard, profesor daňového práva na Univerzitě Jižní Kalifornie.

Nově zjištěné skutečnosti ohledně daňových triků největší světové společnosti neukazují na žádné nelegální jednání, spíše na hru s daňovými zákony na samé hranici etiky. Apple ke kauze vydal rozsáhlé vyjádření, kterým se proti nařčením ohrazuje.

