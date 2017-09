Apple vysvětlil, co se na keynote pokazilo při ukázce Face ID

Apple pro Yahoo vysvětlil, co se vlastně stalo při keynote a proč nefungovalo odemčení iPhonu X přes Face ID. My jsme hádali, že byl telefon před ukázkou restartovaný, a při prvním pokusu o odemčení vyžadoval PIN tak, jak to dělají dnešní mobily zabezpečené čtečkou otisků prstů. Ale skutečnost je jiná...

„Před ukázkou s telefonem zacházelo několik lidí a neuvědomili si, že je Face ID zkouší identifikovat. Protože nešlo o Craiga, telefon tyto pokusy vyhodnotil jako neplatné a pak udělal to, k čemu byl naprogramovaný – vyžadoval PIN kód.“

Apple tak mimoděk upozornil na další problém, který nová technologie zabezpečení přináší. Těžko říct, jaký dosah Face ID má, ale jak nám keynote předvedla, budou vnikat situace, kdy vám lidé kolem mobilu zkomplikují pohodlné přihlášení.

Rozpitvaná situace se zadrhnutým Face ID:

Via Mashable