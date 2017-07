Apple Watch pro děti. To jsou chytré hodinky Xiaotiancai Z3 s čipsetem od Qualcommu

Jednou z novinek, která se objevila na asijské odnoži veletrhu MWC 2017 v Šanghaji, byly chytré dětské hodinky Xiaotiancai Z3. Nejzajímavější na nich je, že se designem snaží napodobit Apple Watch, ale navíc obsahují LTE konektivitu. Za ní stojí Qualcomm, který do hodinek dodává svůj čipset pro nositelnosti Snapdragon Wear 2100.

Našinci značka Xiaotiancai asi neřekne víc než to, že začátek názvu je podobný Xiaomi a zbytek už se skoro nedá vyslovit. V Číně je to ale lídr poměrně zajímavého segmentu chytrých hodinek pro děti, se kterými firma poprvé přišla už v roce 2015. Mimochodem patří do koncernu BBK a je tedy sestřinou značkou Oppo, Vivo a OnePlus. V Evropě se na dětské hodinky zatím žádná značka vyloženě nezaměřuje, v prodeji ale na několik kousků narazíme, například na Alcatel Movetime Track & Talk.

Hodinky Xiaotiancai Z3 běží na Androidu a konektivitu 4G společně s GPS a Wi-Fi využívají k co možná nejpřesnější lokalizaci dítěte. Rodič může samozřejmě ratolesti na hodinky také zavolat nebo napsat zprávu a zároveň má přehled o tom, co na hodinkách dítě provádí. Bonusem je odolnost hodinek proti vodě – dá se s nimi dokonce plavat.

