Applu se daří lépe než kdykoliv předtím. Investoři jsou nadšení a napjatě vyhlíží iPhone X

Den před startem prodeje stěžejního produktu (iPhone X) Apple zveřejnil hospodářské výsledky za kvartál od začátku července do konce září. Prodej iPhonu 8 a 8 Plus do tohoto období zasáhnul jen částečně, takže je předčasné hodnotit, ale celkově se za čtvrtletí prodalo 46,7 miliónu iPhonů, což znamená meziroční růst 2,6 %. Při očekávané dlouhodobé stagnaci to lze považovat za úspěch.

Pořádná škatulata zažila produktová řada iPad a i tady lze mluvit o úspěchu. Prodeje tabletů dlouhodobě klesají, ale Apple vykázal meziroční růst o 11 %. Zdá se, že kombinace špičkově vybavených iPadů Pro a dostupného základního iPadu zabrala. Počítačů Mac se prodalo o 10 % více než před rokem.

V důležitosti produktových divizí jsme přeskočili služby, které už jsou u Applu druhé za iPhonem. Příjem je o 34 % výše než loni na 8,5 miliardách dolarů. Při konferenčním hovoru padla zmínka o Apple Music, což je jedna ze služeb zahrnutých v balíku, a tam je meziroční nárůst dokonce 75 %.

Nejrychleji rostoucí produktovou skupinou je „Ostatní“, která přinesla o 36 % vyšší příjmy. Apple neuvádí, které produkty se zasloužily nejvíce, víme jen, že skupina obsahuje Apple Watch, Apple TV, sluchátka AirPods a další příslušenství.

To vše znamená příjem téměř 53 miliard dolarů a meziroční nárůst o 12 %. iPhone se na příjmech podílí 55 %. Čistý zisk meziročně vyskočil dokonce o 19 % na 10,71 miliardy dolarů, tedy asi 236 miliard korun. Nadšení investorů se projevilo růstem hodnoty akcií na nový rekord. S tržní hodnotou kolem 868 miliard dolarů je Apple nejcennější veřejně obchodovanou společností na světě. Klíčová otázka však zní: jak se povede kvartál následující? Bude první pro iPhone X, který má předznamenat budoucnost stěžejní produktové řady a tedy celého Applu.