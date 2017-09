Beoplay E8: další sluchátka zcela bez drátů půjdou proti AirPods

Apple loni se svými sluchátky AirPods nastartoval novou vlnu nositelného příslušenství zcela bez kabelů a svézt se na ní chtějí i další výrobci. Sony na nedávno skončeném veletrhu IFA uvedl finální verzi sluchátek WF-1000X, se svým pojetím nyní přichází značka B&O Play – dceřiná značka známé audio firmy Bang & Olufsen.

Beoplay E8 jsou první sluchátka tohoto konceptu u dánské značky. Nabízejí až čtyři hodiny nepřetržitého poslechu na jedno nabití. Další dvě nabití poskytuje stylové kožené pouzdro, do kterého se ukládají během nečinnosti. Tělo mušlí obklopuje eloxovaný hliníkový kroužek s dotykovou vrstvou, pomocí které se dá ovládat přepínání skladeb, přijímat hovory nebo aktivovat Transparency Mode.

Jedná se o funkci, která podle požadavku uživatele propustí do sluchátek okolní zvuky. Úroveň se dá regulovat v aplikaci Beoplay App. Sluchátka jsou odolná proti vodě i potu. Zvukovou stránku zajišťuje dynamický reproduktor o velikosti 5,7 mm, malý elektromagnetický snímač, čipset s podporou Bluetooth 4.2 a digitální zvukový procesor, který umožňuje dynamické ladění zvuku bez jeho přerušení.

Aby nedošlo k poškození či ztrátě zvukové informace, když prochází lidskou tkání, využívají sluchátka Beoplay E8 technologii NFMI (Near Field Magnetic Induction). Jedná se o technologii pro streamování zvuku z jednoho sluchátka do dalšího využitím magnetického pole. Touto cestou dominantní (pravé) sluchátko sdílí zvuk do druhého (levého) sluchátka, aniž by došlo ke ztrátě kvality. NFMI je digitální technologie, která je využívána v oblasti naslouchátek.

Výrobce připravil pro použití se smartphony s iOS a Androidem aplikaci Beoplay App, která umožní měnit tonalitu sluchátek, používat přednastavené zvukové profily ToneTouch anebo sledovat stav nabití sluchátek přímo v telefonu. Špuntová bezdrátová sluchátka Beoplay E8 budou v Česku dostupná začátkem října v černé nebo pískově béžové barvě za 7 990 Kč.

Technické specifikace Beoplay E8: