Black Friday: Slevy už dávno neplatí jen v pátek [přehled akcí]

Datart Datart se účastní s heslem „Černý Týden. Jen pátek nestačí“, takže se nakupuje až do neděle. V sekci jsou zařazené stovky produktů, v mobilní sekci nás zaujal Samsung Galaxy J5 (2017). Pokud zvolíte černou barvu, můžete jej mít už za 4 799 Kč. Více na Datart.cz/cerny-tyden

Lidl je i na internetu Pokud znáte portfoliu řetězce Lidl, pak víte, že nejde o žádného specialistu na elektroniku, ale občas se v nabídce něco zajímavého objeví a platí to i pro Black Friday. Slevy jsou opravdové, tzn. mimo akci zboží opravdu stojí více. Zaujmout by mohla bezdrátová sluchátka, reproduktory, hodit by se mohla fotobrašna, nebo některý z kabelů. Více na Lidl-shop.cz/Black-Friday

Sygic Tradiční účastník Black Friday připravil největší slevy za celý rok. Doživotní licenci na Sygic GPS Navigation můžete od úterka do neděle koupit se slevou 77 %. Slovenská firma bojuje s nabídkou bezplatných navigačních aplikací, a tak je jasné, že se musí snažit a nabídnout něco navíc. Co byste řekli na nedávno předsatvenou funkci Real View Navigation, která kombinuje GPS s fotoaparátem a rozšířenou realitou? V rámci Černého pátku přijde na 4 eura (namísto původních 10). Sygic Travel obsahuje podrobný plánovač cestovního itineráře, 2000 vlastních 360° videí a offline mapy z celého světa. Při Black Friday ji můžete mít se slevou 60 %. Více na Sygic.com

Pouzdra a jiné příslušenství BeDigital.cz Někteří černopáteční nabídku pečlivě vybírají, eshop BeDigital dává slevu na všechno. Prý od 40 do 80 %. Takže jestli potřebujete pouzdro na mobil, kabel, tvrzené sklo na displej a další příslušenství, zkuste se porozhlédnout. Více na BeDigital.cz

AliExpress Snad jste nečekali, že by největší čínský nákupní portál zůstal mimo hru. Práce tohoto giganta s lákadly je obdivuhodná, hned po přihlášení si můžete zahrát o slevové kupóny a body, další nabízí jednotliví prodejci a výsledkem je další snížení ceny. Produktů ve slevě je nespočet, takže přejeme úspěšné internetové „přehrabování“.

Slevové kupóny můžete sbírat už teď, nákupy začnou v pátek. PS: Na „Ali“ běží černý pátek po celý víkend a v pondělí volně naváže další akce: Cyber Monday (ta pro změnu platí až do úterka). Více na AliExpress.com

Tip na LeEco LeEco Le 2 je sice už rok a půl starý, ale díky kvalitnímu zpracování a rozumné výbavě může oslovit spořivé uživatele i dnes. Chválíme kovové tělo, čtečku otisků, 5,5 palcový Full HD displej a dostatek paměti (3 + 32 GB). Foťák je spíš průměr a bohužel se nedostalo na paměťovou kartu. Větší by mohla být baterie a Android 6.0 už se aktualizace nedočká. Tip na Black Friday: Kovový smartphone s Full HD displejem, 3 GB RAM a čtečkou otisků za 3 500 Kč Pokud vám tyto mouchy nevadí, můžete si smartphone pořídit v aktuální akci za příjemnou cenu 3 490 Kč. Prodává jej např. Datart nebo Mobil Pohotovost. A nemusíte se bát – nejde o nějaký šedý čínský dovoz, takže telefon obsahuje češtinu a podporuje všechna tuzemská LTE pásma.

Mall.cz Black Friday na Mall.cz běží od 19. do 26. listopadu a bude zahrnovat slevy na tisíce produktů vč. 170 speciálních nabídek. Tisková zpráva se dušuje, že průměrná sleva je 40 %, u vybraných produktů dosahuje až k 75 %.

Mall servíruje slevy den za dnem. Od neděle do čtvrtka bude v akční nabídce vždy 16 produktů – z každé kategorie jeden. V pátek se zákazníkům odkryje největší nabídka slev s 80 produkty, po pěti z každé kategorie. Nakupovat bude možné do neděle. Po celou dobu kampaně bude u každého druhu zboží indikátor, kolik kusů do konce prodeje zbývá. Sluchátka Sony MDR-1000X jsou na Mall za 6 990 Kč. https://t.co/BZYAzR4OMO To je hodně dobrá cena: Noise cancelling, Bluetooth, skvělá výdrž, perfektní dotykové ovládání. Recenze: https://t.co/P9ahdAeJHK — Marek Lutonský (@marekl) November 22, 2017 Více na Mall.cz/black-friday

HTC má slevy pro vybrané HTC na Black Friday nachystalo 20% slevu na vybrané smartphony. A nečekejte, že by se jen chtěli zbavit neprodejných „ležáků“, v nabídce je i špičkový model U11. Sleva platí pro členy programu HTC Club při nákupu na HTC.com od 20. listopadu (start v 10:00) do pondělí 27. listopadu. V absolutních číslech slevy vypadají takto: HTC U11 (128gb): 19 499 Kč ---> 15 599 Kč

HTC U11: 17 990 Kč ---> 14 392 Kč

HTC U Ultra: 13 449 Kč ---> 10 759 Kč

HTC Desire 10 Lifestyle: 5 990 Kč ---> 4 792 Kč

HTC A9s: 6 490 Kč ---> 5 192 Kč Více na HTC Club

Smarty.cz Také Smarty.cz startuje Black Friday více než týden dopředu a prodávat se bude až do neděle 26. listopadu. Slevy jsou „až 90 %“, u mobilů „až 50 %“. Kromě souhrnné nabídky Smarty vypíchne ty nejzajímavější produkty do sekce Trhák Black Friday. Více na Smarty.cz

Trhák Black Friday

Alza.cz Na Alze nejde Black Friday přehlédnout. Nabídka je košatá a týká se i telefonů, pěknou slevu dostanete třeba na Honor 8 Premium (tedy verze se 64GB pamětí). Běžně stojí 10 tisíc, teď jej můžete mít o 2 tisíce levněji. Více na Alza.cz/black-friday

CZC.cz CZC.cz startuje Černý pátek už o týden dříve, tedy 17. listopadu. Nabídka zlevněných produktů se bude postupně odhalovat den po dni až do pátku 24. listopadu 2017 a na nákup bude čas až do neděle 26. listopadu. Slevy čekejte napříč všemi kategoriemi od mobilů a notebooků přes televize a audio zařízení až po vybavení pro hráče a příslušenství všeho druhu. Hned v pondělí pak CZC.cz naváže další prodejní akcí Cyber Monday. Ta se zaměří zejména na hardwarové komponenty. Více na CZC.cz

Nakupujte s rozmyslem Závěrem spíše jen velmi obecné varování. Nenechte se strhnout nákupní horečkou a před nákupem přemýšlejte, srovnávejte, ověřujte. Obchodníci rádi lákají na slevy ve výši desítek procent, ale ne vždy je to pravda. Níže odkázaný článek je sice už dva roky starý, ale dnešní situace není výrazně jiná. Slevy se najít dají, ale je to spíše hledání jehly v kupce sena... Černý pátek na český způsob: Špetka slev, spousta triků