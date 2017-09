BlackBerry KEYone si můžete nově zakoupit i s QWERTZ klávesnicí

Hardwarové klávesnice z novodobých smartphonů již téměř vymizely, a pokud se u některých smartphonů přeci jen objeví, narážejí na lokální požadavky zákazníků. V drtivé většině případů se do prodeje dostanou univerzální modely s QWERTY klávesnicí, a tím to pro výrobce končí. Model BlackBerry KEYone je ale světlou výjimkou. Na evropském e-shopu si totiž mimo QWERTY verze můžete objednat i AZERTY (Francie) nebo středoevropskou QWERTZ, která je používaná i v ČR.

Blackberry Keyone katalog | recenze rozměry a hmotnost: 149 × 72 × 9,4 mm, 180 g

displej: 4,5'', kapacitní IPS LCD, 1 080 × 1 620, 433 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA (42,2|5,76 Mb/s), LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Bluetooth 4,2, GPS

paměť: 32 GB, microSDXC (2 TB), RAM: 3 072 MB, baterie: 3 505 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 625 (8× Cortex-A53, 2 GHz, 14nm)

operační systém: Google Android 7,1 (Nougat)

fotoaparát: 12MPx (4 000 × 3 000), video (1 920 × 1 080), blesk 75 %

vybavenost 0,9/6

výhodnost ?

žádanost cena: až

Společnost TCL Mobile, která stojí za výrobou BlackBerry, byla v minulosti častokrát kritizována za to, že nenabízí žádné alternativní layouty klávesnic. Výrobce se dosud vymlouval na to, že nemá dostatečně optimalizovaný výrobní proces, což se, zdá se, v nedávné době vyřešilo ku prospěchu zákazníků. Evropský e-shop BlackBerry zasílá do 28 evropských zemí, a ke KEYone s QWERTZ klávesnicí si na něm můžete přiobjednat i originální kryty, pouzdra a ochranné fólie.

Představovací video BlackBerry KEYone:

Zdroj Crackberry