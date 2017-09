BlueBorne: velká bezpečnostní hrozba, které stačí jen zapnutý Bluetooth

Mobilním a počítačovým světem hýbe aféra obřích rozměrů, která naráží na nedostatečné zabezpečení technologie Bluetooth. Tento druh lokální bezdrátové konektivity je přitom v noteboocích, a zejména v tabletech a smartphonech již několik let, a běžně se používá třeba pro připojení hodinek, reproduktorů, sluchátek a dalšího bezdrátového příslušenství ke smartphonům s Androidem a iOS.

Na jakém principu funguje BlueBorne? (YouTube kanál Armis):

Zaměstnanci společnosti Armis na svém webu prezentovali zranitelnost technologie Bluetooth, která dostala pracovní název BlueBorne. Potenciálnímu útočníkovi stačí zhruba jen deset vteřin k tomu, aby převzal kontrolu nad tabletem či smartphonem, ve kterém je zapnuta funkce Bluetooth. Mobilní zařízení přitom nemusí být připojeno k žádnému příslušenství, stačí jen když Bluetooth zapomenete vypnout. O prolomení přístupu do telefonu navíc ani nebudete vědět, útočníkovi přitom stačí aby byl v dosahu do deseti metrů, což není problém např. v kavárnách, fast foodech nebo na nádražích.

Ukázka zranitelnosti BlueBorne u smarthponů Google Pixel:

BlueBorne využívá chyby týkající se Buffer overflow, tj. přetečení datového zásobníku. Útočník si následně otevře dveře k plnému přístupu do zařízení, do něhož může instalovat ransomware nebo ukrást uživatelská data, a to vše bez vědomí uživatele. Detaily vedoucí k prolomení Bluetooth sdíleli zaměstnanci Armisu s výrobci všech dotčených operačních systémů, kteří v době zveřejnění BlueBornu do svých systémů již v rámci aktualizací dodali potřebné záplaty.

Ukázka útoku BlueBorne na Windows:

Microsoft chybu opravil v rámci červencové aktualizace Windows, na opravě u Linuxu se aktuálně pracuje. U iPhonů byla zranitelnost nalezena u iOS 9.3.5 a nižších verzi, od iOS 10 a výše jsou v systému proti BlueBorne již nainstalovány patřičné ochranné mechanismy.

Ukázka útoku BlueBorne na hodinky Samsung Gear S3:

Největší bezpečnostní riziko tak opět hrozí u Androidu. Google sice na BlueBorne zareagoval relativně rychle (oprava je součástí zářijové aktualizace zabezpečení), ovšem potenciálním problémem jsou miliony starších Androidů s dávno neaktualizovaným Androidem. K těmto modelům se oprava BlueBorne nikdy nedostane, z oprav tak budou těžit jen novější Androidy, které bývají výrobci pravidelně aktualizovány.

Protože je dnes Bluetooth již „téměř všude“, je touto chybou potenciálně ohroženo více než 5,3 miliard zařízení po celém světě (počítače, televize, lednice, notebooky, smartphony, tablety a další). Pokud si na Androidu chcete otestovat, zda je vaše zařízení zranitelné chybou BlueBorne, stáhněte si z Google Play aplikaci BlueBorne Vulnerability Scanner by Armis.

A pokud spadáte mezi ohrožené uživatele, až do doby opravy (pokud se ji vůbec dočkáte) bude nejlépe Bluetooth vůbec nepoužívat (zejména v místech s vysokou koncentrací osob), nebo jej alespoň po odpojení od příslušenství ihned vypněte.

Zdroj Armis