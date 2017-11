Bratrovražda. Honor V10 je lepší a levnější než současná špička od Huawei

To se vezme Huawei Mate 10 Pro, přidá se mu 3,5mm konektor pro sluchátka a sníží se cena. Jestli vám to zní jako nesmysl, který by mateřská firma neudělala, tak jste na omylu. Tohle je Honor V10. Ale nejásejte předčasně, novince chybí LTE 800 MHz, což patrně znamená, že se vůbec nedostane na náš trh.

Naději skýtá snad jen evropská premiéra stejného mobilu. Koná se 5. prosince v Londýně. Dočkáme se verze s „českým LTE“? Přinese Honor tuto novinku do Česka? Otázky zatím zůstanou bez odpovědi.

Další ústupek ne vidět ve specifikacích fotoaparátu. Kolem přesných informací je lehce zamlženo, ale zdá se, že Honor V10 nemá optickou stabilizaci a o fous horší je světelnost objektivu. Na dvojitém fotoaparátu (20/16 MPx) chybí logo Leica, čelní kamerka má 13 MPx.

A ještě jeden rozdíl. I když Honor vzal displej z Mate 10 Pro, na čelní stranu se vměstnala i čtečka otisků prstů. To je unikát mezi všemi „bezrámečkovými“ smartphony. Můžeme tak Honoru V10 říkat? Snad. Ústup nevyužitých ploch je evidentní. Baterie má 3,750mAh, což je při velikosti displeje rozumný základ. Oba jmenované superphony meškají za konkurencí vinou chybějící voděodolnosti.

Také zde tepe čipset Kirin 970 s přípravou pro umělou inteligenci. Paměťové varianty jsou tři: 4 GB RAM / 64 GB, silnější 6/64 a špičková 6/128. Kdybyste pořád měli málo, je zde slot pro paměťovou kartu. Dostupná je zatím pouze prostřední varianta s cenou 2 999 youanů, tedy cca 12 tisíc korun (po přepočtu a přidání DPH). Předobjednávky už běží, k prvním zákazníkům se má V10 dostat začátkem prosince.