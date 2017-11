Chcete iPhone a nemáte peníze? Poradíme jak ušetřit a neplatit úroky

Vánoce se blíží, touha po nové hračce sílí a půjčit si peníze je dnes tak snadné... Když už se chystáte udělat hloupost, nedělejte ji hloupým způsobem, ať se zbytečně netopíte v úrocích a nepřeplácíte.

Existují totiž způsoby, jak nakoupit na splátky a nic nepřeplatit. Zajímavé řešení nabízí kreditní karta Mall od Raiffeisenbank.



2 000 Kč dolů ihned a dalších 500 Kč zpět na karetní účet, to nezní špatně

O kartu si můžete zažádat online, pokud vám ji banka schválí, získáte bonus ve výši 2 000 Kč na nákup na Mallu, karta navíc vrací 2 % ze všech plateb na internetu. Pokud nemáte u Raiffeisen běžný účet, pak je strop 500 Kč měsíčně. Suma sumárum, například na iPhonu X ušetříte 2 500 Kč, zbytek si můžete rozložit do splátek bez navýšení.



Pokud se umíte kontrolovat, na kreditce vyděláte. Pokud ne, raději na ni zapomeňte

Dlužit sice budete, ale splácet můžete až 24 měsíců a bez úroků. Jinak myslete na to, že „kreditka“ je sice dobrý sluha, ale zlý pán a neměla by padnout do rukou nezodpovědným lidem, kteří utrácí bez rozmyslu za věci, které nepotřebují. Pak vás totiž banka stáhne z kůže. Podmínky karty a sazebník najdete zde.