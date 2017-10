Chystáte se na iPhone X? Připravte se, bude o něj nouze

Datum startu prodeje sice známe, ale zdá se, že koupit iPhone X může být problém. Podle KGI Securities nebude Foxconn schopný vyrobit daleko méně kusů, než se předpokládalo. V praxi to znamená, že zájemci budou čekat.

Podle analytiků se letos čekají dodávky iPhonů X na úrovni 25 až 30 milionů kusů. Původní odhady přitom hovořily o 30 - 35 miliónech. V krajním případě tak může chybět až 10 milionů telefonů.

První várka iPhonů X čítala pouhých 46 500 kusů, které byly odeslány do Holandska a do Spojených arabských emirátů. Foxconn v polovině října navýšil týdenní výrobní kapacitu ze 100 tisíc na čtyřnásobek, ani to však nakonec nemusí stačit. Pro Apple se situace zlepší v prvním čtvrtletí příštího roku, a to i díky posíleným dodávkám součástek (zejména „3D sensing“ snímačů pro účely rozšířené reality) od LG Innotek a Sharpu.

Prodeje iPhonu X budou zahájeny 3. listopadu, a na tento den mají být po celém světě připraveny „jen“ 2 - 3 miliony kusů. U „standardních“ iPhonů však bývá pravidlem i 10 milionů kusů, které jsou k dispozici hned ze začátku prodejů. I přes vysokou cenu (začíná se na metě 30 tisíc) se zřejmě iPhone X v letošním roce stane téměř nedostupným zbožím.

Krátké představení iPhonu X:

Zdroj Digitimes