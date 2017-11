Další problém Pixelů 2 XL: některým kusům chybí předinstalovaný Android!

Nové Pixely od Googlu mají další problém, týká se ale (opět) pouze zvětšené varianty Pixel 2 XL. Již dříve si uživatelé stěžovali na vysokofrekvenční pískání telefonu a také na „blátivé“ barvy displejů, u kterých bylo navíc již po pár dnech patrné vypálení softwarových tlačítek ve spodní části panelu.

Google v současné době pracuje na dočasné záplatě, která zprůhlední ovládací lištu a současně nepatrně sníží jas displeje (zhruba o 50 nitů). Záplata má také vyřešit „pískání“ telefonu. Google radí, abyste do doby vydání aktualizace vypli NFC, což „pískání“ úplně eliminuje. Nyní se však u Pixelů 2 XL objevil další problém, který však nemá obdoby. Novinka od Googlu se totiž ke koncovým zákazníkům v některých případech dostává bez předinstalovaného Androidu!

Na tento zcela zásadní nedostatek jako první upozornil web 9to5google, následně se rozjelo toto informační vlákno na Redditu. A problém není ojedinělý, jen na Redditu najdete několik podobných příspěvků ve stylu „Mám nový Pixel 2 XL. Nemá operační systém“. Po prvním spuštění tak místo nabíhání Androidu uvidíte jen hlášku „Can't find valid operation system. The device will not start“, což v překladu znamená „Nebyl nalezen operační systém. Zařízení nebude spuštěno“.

Takové jsou smartphony řady Google Pixel 2:

Uživatelům tak nezbývá nic jiného, než telefon reklamovat, příp. jej v domácích podmínkách zkusit sami naflashovat. K tomuto kroku však sáhnou spíše jen ti zkušenější uživatelé. Větší Google Pixel 2 XL dodává americkému gigantovi společnost LG. Soudě podle řady chyb a nedostatků telefonu je zřejmé, že výstupní kontrola, ať již v podání Googlu, nebo LG, nebyla provedena dvakrát důkladně...

Zdroj 9to5google, Reddit via CNBC