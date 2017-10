Do konce roku má přijít ještě jedna Finka. Nokia 2 bude z celé rodiny nejlevnější

Nedávno představená Nokia 7 zřejmě není posledním přírůstkem do portfolia čínské společnosti HMD Global. Do konce roku by se měla objevit ještě základní Nokia 2, která bude v celém portfoliu nejníže a její cenovka by neměla přesáhnout 3 tisíce korun. Uvádí to portál WinFuture.de, jenž si všiml zalistování produktu u amerického e-shopu B&H. Ten produktovou kartu z internetu obratem stáhl.

Dosud nejnižší Nokia 3 se prodává za 3 990 Kč a za tuto cenu nabízí pětipalcový HD displej, procesor MediaTek MT6737, 2 + 16 GB paměti a 8Mpx fotoaparát. Výbava Nokie 2 zatím odhalena ještě nebyla, ale prostor pro další očesání parametrů ještě existuje. Ušetřit se může například plastovém těle, pamětech nebo fotoaparátu. Americká cena 99 dolarů by mohla znamenat českou cenovku 2 990 Kč.

Vedle smartphonů je nedávnou novinkou také Nokia 3310 3G: