Do prodeje jde chytrá bunda od Levi's. Komunikovat bude s Androidem i iOS

Pod pojmem chytré věci si dnes představíte už téměř cokoliv, ale „bunda“ vyvstane na mysli zřejmě málokomu. Chytrá bunda Levi's Commuter Trucker Jacket je společným projektem výrobce oděvů Levi's a projektové skupiny Jacquard, za kterou stojí společnost Google. Bunda je primárně cílena pro cyklisty, kteří s ní, v ideálním případě, každé ráno vyrážejí do práce.

Čím se bunda liší od jiných bund, které můžete pořídit v běžných obchodech s oblečením? „Know How“ spočívá zejména v levém rukávu, na němž najdeme zapínací cvok, který slouží jako hlavní ovládací tlačítko k telefonu, který je s bundou spárován. Tlačítko svítí a vibruje, nesmíme zapomenout ani na „touchpad“ na straně rukávu, který podporuje různá gesta.

Jejich chování a to, co vám bunda „řekne“ do sluchátek, si můžete nastavit v podpůrné aplikaci Jacquard, která je dostupná pro iOS 10+ i Android 6.0.1+. Do sluchátek můžete dostávat informace o aktuální trase na kole, můžete si nechat předčítat doručené zprávy, přesměrovat hovory do hlasové schránky, apod. Zapínací cvoček nabíjíte přes USB, samotná baterie vydrží dva týdny. Cvok jde z bundy sundat, takže ji můžete i vyprat v pračce.

Chytrá bunda od Levi's v akci:

Prodeje riflové bundy Levi's startují ve vybraných buticích v USA 2. října. Na výběr bude dámské i pánské provedení za jednotnou cenu 350 dolarů (7 700 Kč).

Zdroj Google