Draconius Go: mobilní Pokémon Go má kopii a zdatnou konkurenci zároveň

Z úspěchu loňského mobilního hitu Pokémon Go byla všechna ostatní vývojářská herní studia natolik zaskočena, že se první „použitelné“ konkurenční tituly objevují až s ročním odstupem. Jedním z nich je hra Draconius Go, která v rozšířené realitě umožní chytat draky a různé menší „obludy“.

I přesto, že se jedná o téměř okopírovaný Pokémon Go, má hra i několik svých vlastních zajímavých nápadů, např. alternativní dimenzi, PvP souboje, artefakty, náhodně objevující se bedny s předměty, rovnoměrně rozložené herní objekty (stejně na vesnicích i ve městech), útočící nestvůry nebo denní a týdenní úkoly. Nic z toho Pokémon Go nemá, a v dohledné době zřejmě ani mít nebude...

Jistě, hra Draconius Go zcela jistě kopíruje Pokémon Go. Reference na známější titul vidíte téměř všude, na mapě se zobrazují herní objekty, nestvůry chytáte sférami (á-la pokébal), spousta herních itemů plní stejnou roli jako u Pokémon Go, jen se jinak jmenuje. S vaší nestvůrou můžete chodit a získávat krystaly, které jsou potřeba pro její vylepšení a vývoj, chození slouží i ke klubání dračích vajec. Herní měnu vyděláváte za nestvůry umístěné do arén. Týmy jsou dva, červený a modrý. Máme takový pocit, že toto už jsme někde viděli...

Proč tedy alespoň na čas přejít, nebo alespoň krátkodobě vyzkoušet, Draconius Go? Protože má spoustu funkcí, které Pokémon Go citelně chybějí. V první řadě je to rovnoměrně rozložení herních objektů ve městech i na vesnicích, nejsou totiž svázány s významnými objekty v reálném světě. Nestvůry na radaru můžete přesně lokalizovat a při odchytu se vydat na přesně známé místo. Herní itemy získáváte z pilířů, kterou jsou rozesety doslova všude okolo vás. Někdy jsou však nepřístupné nebo umístěny na soukromých pozemcích.

Obelisky vám umožní jednou denně získat nový úkol nebo ten stávající vyměnit za nový. Za každý obelisk, který v rámci jednoho týdne navštívíte, se vám odhalí jeden z devíti dílků mapy, ze které můžete následně „vykopat“ zlaté vejce. Z něho se líhnou ti nejvzácnější draci. V knihovnách nestvůry „studují“ a jakmile uplyne timeout, můžete u jedné z vašich příšerek změnit útoky. Máme tu také Rifty, což jsou vstupy do alternativní dimenze, kde můžete nachytat speciální nestvůry tvořené krystaly.

Představovací video k mobilní hře Draconius Go:

Celkově je hra hodně komplexní, a pokud vás Pokémon Go omrzelo, je zde zdatná konkurence, která však předlohu poměrně výrazně kopíruje. Hru Draconius Go: Catch a Dragon! stahujte z portálu Google Play a z AppStoru. Hra je nová a spousta věcí v ní ještě není objeveno, jako informační zdroj můžeme doporučit tuto stránku na Redditu.