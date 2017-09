EU chce Wi-Fi i v nejmenších obcích, na projekt dá miliardy. Situaci to neřeší, tvrdí operátoři

Evropský parlament podpořil záměr rozšířit internetové připojení zdarma do nejmenších obcí. Vybaveny by jím mohly být parky, muzea či nemocnice, cílem je zvýšit pokrytí evropských zemí vysokorychlostním internetem. Podle poskytovatelů internetových připojení ale zřizování veřejných Wi-Fi absenci přístupu k síti v části obcí neřeší.

Europoslanci schválili unijní program financování bezplatné Wi-Fi ve veřejných prostorách malých obcí. Na projekt Wifi4EU vyčlenili 120 milionů eur (asi 3,1 miliardy korun). Nově pokryto by mohlo být šest až osm tisíc obcí po celé Evropské unii, peníze by měly být rozděleny do všech členských zemí.

„Jednou doufám, že u nás začne přes internet fungovat veřejná správa. V okamžiku, kdy nebude existovat i v těch odlehlých lokacích nějaké adekvátní připojení, tak to může být velký problém,“ myslí si europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer.

Podle něj jde o poměrně malý projekt za málo peněz, který však má státy pobídnout k větším investicím. „V některých odlehlých lokacích ta komerční výstavba sítí nedává smysl, těch klientů je tam příliš málo. Tady hrozí, že bez nějaké intervence státu, tam prostě ten internet nebude,“ řekl Niedermayer.

Poskytovatelé internetového připojení jsou však k programu skeptičtí. Podle ředitele APMS Jiřího Grunda se EU již dříve zavázala strategií s názvem Evropa 2020, že do tří let bude mít každý občan EU aspoň minimální přístup k připojení. Podle operátorů se však plán zřejmě nestihne.

„Místo, aby se evropští politici zaměřili na plnění těchto cílů, chtějí utrácet další veřejné peníze a suplovat infrastrukturu, která již nyní ve většině evropských zemí s vysokou hustotou obyvatel existuje. Zároveň je třeba říci, že veřejná Wi-Fi problematiku přístupu k internetu neřeší,“ uvedl Grund.

Problém má představovat pomalá výstavba vysokorychlostní sítě, jak upozorňuje i společnost UPC. „Zdržení v zavádění evropské směrnice o zjednodušení výstavby sítí elektronických komunikací v Česku, stejně jako řada dalších dlouhodobě neřešených bariér ve výstavbě, je podle nás mnohem zásadnější problém,“ řekl mluvčí UPC Jaroslav Kolár.

„Nás trápí zejména to, že na venkově často chybí kvalitní vysokorychlostní infrastruktura v podobě optických kabelů. Například naše vláda již více než tři roky není schopna utratit ani jednu korunu z balíku 14 miliard z fondů EU určených právě na budování této vysokorychlostní infrastruktury,“ souhlasí Grund.

O finance z Evropské unie budou moci žádat obce, v nichž zatím neexistuje volně přístupné veřejné nebo soukromé vysokorychlostní připojení k internetu. Peníze z unie by měly jít na technické vybavení a instalaci, obce pak mají po nejméně tři roky zajistit provoz bezplatného připojení.

Některé municipality však unijní program předběhly a samy zavádějí bezplatné veřejné připojení. Například Brno chce ještě letos zavést na frekventovaných místech Wi-Fi zdarma, v první fázi se to bude týkat asi dvaceti míst a město na tříletý provoz dá asi sedm milionů korun. Praha zase zavádí koncept Smart Prague, díky kterému se v hlavním městě objevují chytré lavičky či osvětlení, které rovněž nabízejí veřejné Wi-Fi připojení.