Expanze pro Hearthstone, Knights of the Frozen Throne, přinese dalších 135 karet

Karetní hra Hearthstone, kterou si můžete zahrát i na Androidu a iOS, brzy dostane další přídavek v podobě expanze Knights of the Frozen Throne. Vůbec poprvé se v rámci rozšiřující sady objeví příběhový režim, který se bude skládat z celkem osmi bezplatných misí zakončených soubojem s Lich Kingem. Za prolog dostanete náhodnou legendární kartu hrdiny, za dokončení příběhového režimu pak obdržíte tří balíčky karet z edice Knights of the Frozen Throne.

Hearthstone se tak příběhově posouvá do regionu Northrend, který výrazně ovlivní jednotlivá povolání. Po zahrání karty hrdiny se vyhodnotí Battlecry, dostanete armor a ještě se změní stávající Hero power na nový, která bude inspirován povoláním Death Knight. Karta hrdiny bude, podobně jako současné Questy, legendární, a vždy jedna pro každé povolání.

Celkem se v rozšiřující sadě objeví 135 nových karet, spolu s novým klíčovým slovem Lifesteal, která naznačuje „vysávání života“. Za každé zranění, které karta udělí, bude váš hrdina vyléčen. Dále očekávejte novou herní plochu včetně tematického cardbacku, který získáte při předobjednání sady 50 balíčků, která vyjde na 50 EUR (1 300 Kč). A pokud v nich „otevřete“ legendární kartu, vždy se bude jednat o tu, kterou ještě nemáte.

Expanze Knights of the Frozen Throne bude spuštěna v polovině srpna.

Zdroj eu.battle.net