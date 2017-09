ExpensiveWall: malware pro Android odesílá podvodné prémiové SMS zprávy

Výzkumný tým společnosti CheckPoint odhalil další malware pro operační systém Android, který dostal pracovní název „ExpensiveWall“. Označení vyplývá z aplikace Lovely Wallpaper, která byla pro nově objevený malware hlavní „distribuční sítí“ při infikování smartphonů s operačním systémem od Googlu. Aplikace využívala pokročilé maskování, které obešlo i antimalwarové ochrany obchodu Google Play.

CheckPoint informoval Google o několika desítkách škodlivých aplikací 7. srpna, krátce po oznámení byly aplikace z Google Play nenávratně odstraněny. V první várce si nakažené aplikace stáhlo až 21 milionů uživatelů. Ve druhé várce koncem srpna se nakazilo dalších 50 tisíc smartphonů, infikovaná aplikace však na Google Play vydržela jen čtyři dny, než byla odhalena a odstraněna.

Zmiňované aplikace fungovaly na stejném principu, odesílaly podvodné SMS bez vědomí uživatele, které vás registrovaly k různým placeným službám. Příchozí SMS byly následně zpoplatněny, přičemž uživatelé neměli ani tušení, že by se k těmto službám někdy registrovali.

Jak řešit bezpečnost u smartphonů?

I přesto, že aplikace již nejsou na Google Play, mohou stále existovat nainstalované ve smartphonech. A do té doby než je odstraníte, mohou škody páchat dál. Níže najdete seznam aplikací, které jsou tímto malwarem nakaženy, a je třeba je neprodleně odstranit z telefonu. Jak se bezpečnostním hrozbám vyhnout do budoucna? Před instalací aplikací a her si projděte hodnocení ostatních uživatelů, které mohou být dostatečným vodítkem k tomu, že „něco není v pořádku“.



Seznam aplikací s názvem balíčků, které obsahují škodlivý malware ExpensiveWall

Zdroj CheckPoint