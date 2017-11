Fotoaparáty Xperií nejspíš dostanou optickou stabilizaci. Sony si nechalo registrovat ochrannou známku

Fotoaparáty smartphonů Xperia v posledním roce konečně srovnaly krok se špičkou a například natáčení videa s účinnou elektronickou stabilizací je jejich velmi silná disciplína. Sony ovšem dosud nepoužívá optickou stabilizaci (OIS) u statických fotografií, která by mohla přispět k lepším výsledkům ve zhoršených světelných podmínkách. A to se má do budoucna změnit.

Sony příští rok nechce přinést pouze designový „refresh“ svých smartphonů, ale i další technologické inovace. Japonská společnost si podle portálu LetsGoDigital nechala u amerického patentového úřadu zaregistrovat ochrannou známku „Dynamic Vibration System“, která by mohla odkazovat právě na technologii známou obecně jako optická stabilizace. Jaké řešení ale konkrétně Sony zvolí, v tuto chvíli nevíme.

Smartphony Sony nejsou optickou stabilizací zcela nepolíbené. V roce 2016 firma uvedla model Xperia XA Ultra, který OIS obsahoval, ale trochu netypicky na přední selfie kameře. U hlavních fotoaparátů se Sony dosud spoléhá výhradně na svůj SteadyShot, což je elektronická stabilizace (EIS) účinná pouze při natáčení videa. Novou technologii by měly smartphony Sony obdržet už v příštím roce.

