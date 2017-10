Gameloft ukončil vývoj her pro mobilní Windows. Umožní přesun na Android a iOS

Známé francouzské vývojářské studio Gameloft končí s podporou svých her na mobilních platformách Windows. Tato informace přichází krátce poté, co víceprezident Microsoftu, Joe Belfiore, oznámil konec mobilní platformy Windows 10 Mobile. Byl to očekávaný krok, protože nemá smysl vyvíjet hry pro skomírající platformu, která dnes nemá již žádnou budoucnost.

Gameloft pro mobilní iterace Windows ukončuje veškeré práce na vývoji a aktualizaci her Dungeon Hunter 5, Sniper Fury a Modern Combat 5. Omezení ve vývoji se má dříve nebo později týkat všech 36 her od Gameloftu, které jsou v současné době k dispozici na Microsoft Storu.

Vývojářské studio však nabízí jednorázovou možnost přechodu na jiné herní platformy (Android, iOS nebo PC), kam si přenesete své herní úspěchy spolu s účty a jednotlivými uloženými úrovněmi ve hrách. Tato změna je však pouze jednorázová, jak na ni, vám napoví toto vlákno na fóru Gameloftu. Je navíc pravděpodobné, že po vzoru Gameloftu se od mobilních Windows brzy distancují i další vývojáři her.

Jedna z ukončených her pro mobilní Windows - Dungeon Hunter 5:

Via mspoweruser