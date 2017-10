Gigaset se snaží znovu prorazit se smartphony. V Německu svoji novinku prezentuje jako „lidový telefon“

Gigaset se chce stát Volkswagenem mezi smartphony. Alespoň podle kampaně, kterou výrobce vede ve svém domovském Německu. Zde propaguje svůj nový model Gigaset GS270 za 200 eur jako „lidový telefon“ (Volks Smartphone). Cena se sice tváří jako nízká, ale telefon je poměrně obyčejným zástupcem nižší třídy, který zaujme hlavně velkou baterií. Do prodeje míří i na našem trhu za 5 290 Kč.

Zařízení obsahuje 5,2palcový Full HD IPS displej, osmijádrový procesor MediaTek MT6750T, 2 GB RAM, 16GB vnitřní úložiště, 13Mpx hlavní fotoaparát, 5Mpx selfie kameru, baterii s kapacitou 5 000 mAh a čtečku otisků. Zařízení běží na Androidu 7.0 Nougat a prodává se jako Dual SIM s podporou všech evropských LTE pásem. V Česku je v prodeji šedivá barva, Němci mají k dispozici ještě modrou s 3 + 32 GB paměti.

Gigaset je známý zejména výrobou domácích DECT telefonů. V jeho nabídce nalezneme i klasické pevné, ISDN a IP telefony. Před dvěma lety se značka v oblasti smartphonů pokoušela prosadit s rozmanitějším portfoliem v čele se zajímavým modelem ME Pro. Do prodeje mimo Německo se ale telefony prakticky nepodívaly. Vloni u nás výrobce uvedl jeden základní model. Povede se Gigasetu zaujmout do třetice?