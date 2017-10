„Google kupuje Apple!“ Falešná zpráva způsobila rozruch na akciových trzích

Dow Jones, nejznámější akciový index světa, vydal zprávu, podle níž má Google koupit konkurenční Apple. Překvapení se dějí a tohle by bylo opravdu velké překvapení, ale další v článku uvedené podrobnosti zprávu okamžitě posunuly do oblasti fake news, satiry, dokonce se diskutuje možnost hackerského útoku na zpravodajský portál Dow Jones.

Obchod prý domluvil Larry Page se Stevem Jobsem a skutečnost vyšla najevo při čtení závěti. Zaměstnanci Googlu se měli přestěhovat do Apple Parku, což komentovali pokřikem „Yay!“

Jako by zpráva sama o sobě nebyla dost kuriózní, tak ji do absurdních výšin pozvedla částka, za kterou měl Google koupit cupertinského konkurenta: 9 miliard dolarů. Pro srovnání: když v roce 2011 Google kupoval kulhající Motorolu, dal za ni 12,5 miliardy. Na kolik by asi reálně přišla firma, která je na vrcholu sil a podle zpráv z léta drží na účtech částku přes čtvrt bilionu dolarů?

Ač zcela absurdní a evidentně nepravdivá, zpráva způsobila pohyb na akciových trzích. Naštěstí ne nijak zásadní. Dow Jones se za vydaný článek omluvil, jeho vydání prvně označil za technickou chybu, později za omyl při testování nových funkcí webu. Spekulace o hackerském útoku DJ rázně odmítl.

Via 9to5mac.com