Google má problém. Několika Pixelům 2 XL se už za týden vypálil OLED displej

V USA probíhá v několika redakcích testování nových Pixelů 2 XL, ovšem některé modely spojuje jeden nelichotivý problém - vypalování OLED displeje. A to již jen po týdnu běžného používání. Google na vypálení displejů zareagoval po svém, celou situaci „intenzivně vyšetřuje“.

Jako první s celou záležitostí vyšel na povrch web Androidcentral. Na redakčním telefonu se už po týdnu objevil vypálený řádek se softwarovými ovladači. Ten je vidět na fotografii níže, zejména na šedém podkladu. Aby toho nebylo málo, tak displej Pixelu 2 XL dostává v recenzích negativní ohlasy za „blátivé“ barvy a zrnité textury viditelné při horším osvětlení. Např. bílé ikony v notifikačním panelu přecházejí od zelené až po červenou.

That's some pretty wild OLED burn-in on the Pixel 2 XL after maybe 7 days of full-time use pic.twitter.com/EPJTs6D0Kg