Google nacpal rozšířenou realitu přímo do fotoaparátu. AR Stickers jdou prvně na Pixel 2

Majitelé Pixelů 2 aktualizovaných na Android 8.1 Oreo v příštích dnech dostanou novou hračku. Jmenuje se AR Stickers a jsou to virtuální objekty, které lze prostřednictvím fotoaparátu umístit do reálného prostředí. A alespoň podle první ukázky vypadají „nálepky“ skvěle.

V klipu vidíme objekty a postavy ze Star Wars (ne náhodou, do kin jde film Star Wars: The Last Jedi), ale dostaneme také cosi jménem Foodmoji, pak 3D nápisy, balónky, šapmaňské a další kravinky, které se budou skvěle vyjímat na sociálních sítích. Další balíčky objektů budou přibývat postupně.

Jak na věc? Ve fotoaparátu stačí přepnout do režimu AR Stickers mode, vybrat nálepku a vymyslet, kam ji v okolní scéně umístíte. Objekty lze zvětšovat, obracet a přesouvat.

Zdroj: blog.google