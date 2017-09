Google představil platební aplikaci Tez. Peníze posílá skrze zvuk

Google má několik platebních služeb. Pro posílání peněz přátelům a placení v eshopech funguje Wallet, v telefonech na vybraných trzích můžete platit přes Android Pay a teď v Indii představil službu Tez, se kterou lze platit v obchodech a posílat přátelům peníze.

Služba je zajímavá tím, že k párování dvou uživatelů a posílání peněz využívá ultrazvuk. Výhodou je, že uživatel nemusí sdílet žádný svůj údaj s protistranou, ať už telefonní číslo, e-mail či bankovní účet.

Pokud příjemce platby není poblíž, lze využít i údaje z kontaktů (telefon, e-mail či identifikátor indického platebního systému UPI). Výpis transakcí s ostatními uživateli pak vypadá jako běžný chat.

Tez funguje na standardu UPI (United Payment Interface), takže jej podporují téměř všechny banky v regionu. Odpadá tak nutnost nabíjení virtuální peněženky, peníze se strhávají přímo z účtu. Pro nás se toto řešení může zdát krkolomné, když by stačilo do aplikace přidat platební kartu. V Indii ji ale nemá automaticky každý majitel účtu a tak by Google využití aplikace omezil jen na úzký okruh lidí.

Krom běžného zasílání peněz nabízí i Tez Sheild, ochranu proti podvodům a krádežím identity, "stírací losy", které umožňují výhry až v hodnotě 100 000 rupií a možnost pro firmy zasílat uživatelům nabídky a věrnostní bonusy.

Aplikace Tez je dostupná pouze v Indii na App Store a Play Store, objevují se však informace, že dojde k rozšíření i do dalších asijských zemí. U nás si u mobilního placení budeme muset počkat na příchod Android Pay a Apple Pay, případně si zařídit účet u banky, která funkci přidala do vlastní aplikace.