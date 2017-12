Google prošetřuje aplikace neoprávněně využívající Usnadnění [oživeno]

Google v posledních dnech rozeslal varování vývojářům, kteří ve svých Android aplikacích používají funkce pro Usnadnění, přičemž jejich aplikace nejsou přímo určeny pro uživatele se zrakovými, sluchovými nebo pohybovými problémy. Využívání tohoto API je často podmíněno některými specifickými funkcemi v rámci aplikací, které nelze jinou cestou naprogramovat. Mezi dotčené aplikace, které jsou varováním dotčeny, patří např. LastPass, Universal Copy, Clipboard Actions, Cerberus, Tasker, Network Monitor Mini, a další...

Google v hromadných e-mailech posílá vývojářům dotazy, v rámci nichž požaduje vysvětlení použití API pro postižené, které musí být uvedeno i v rámci popisu aplikace. Pokud aplikace funkce používá bez toho, aby byly určeny ke specifickým potřebám uživatelům, je třeba tyto funkce odstranit, případně rovnou odpublikovat aplikaci. Pokud tak vývojáři neučiní do 30 dní, je Google oprávněn dotčené aplikace z Google Play odstranit.

Aplikace využívající Usnadnění jsou na Google Play k dispozici již celou řadu let, ovšem až nyní si na ně Google detailněji posvítil. Využívání služeb Usnadnění totiž zpřístupňuje celou řadu funkcí, jejichž povolení může znamenat velké potenciální riziko. Díky tomuto API mohou např. aplikace číst určitá data z jiných aplikací a procesů, což je zcela proti „sandboxovému“ principu Androidu).

Na redditu se k celému problému rozjelo toto vlákno, kde uživatelé přidávají informace o tom, kterých aplikací se může týkat jejich odstranění z Google Play. Většinou se jedná o tituly určené pro úpravu chování prostředí nebo o specifické aplikace profesionální aplikace pro určité typy uživatelé. Pokud se hrozby Googlu potvrdí, a vývojáři nebudou mít jiné možnosti, jak některé funkce přeprogramovat, připravte se na to, že vaše oblíbené aplikace mohou z Google Play brzy nenávratně zmizet.

Oživeno (11. prosince 10:00):

V polovině listopadu Google oznámil, že si posvítí na aplikace využívající režim Usnadnění, které nejsou určeny postiženým osobám. Původně to vypadalo, že Google dá těmto aplikací 30 dní na přeprogramování, ovšem z tohoto radikálního kroku, kterým si chtěl do budoucna pojistit možné trhliny v zabezpečení systému, nakonec Google ustoupil. A to je dobrá zpráva, protože by z Google Play jinak zmizely speciální aplikace, které jiným způsobem nelze naprogramovat

Google vývojářům rozesílá hromadné e-maily, ve kterých informuje o tom, že jejich aplikace podléhají zhodnocení, v němž se rozhodne, zda mohou zůstat ve stávající podobě (tj. využívat funkce Usnadnění) nebo zda musí být přepracovány, popř. rovnou odstraněny z Google Play. Pokud Google zhodnotí, že aplikace využívá Usnadnění „inovativním a zodpovědným způsobem“, může na Google Play zůstat ve stávající podobě.

Jako příklad můžeme uvést aplikace LastPass, která funkce Usnadnění využívá pro automatické vkládání uložených hesel. Tzv. AutoFill API je sice přítomno v Androidu Oreo, ovšem zpětně kompatibilní není, takže z tohoto pohledu se LastPass jeví jako dostatečně unikátní. Podobně je na tom i např. aplikace Tasker s podmíněnými úlohami, která má nepřeberné množství možností. Tyto aplikace tedy zřejmě na Google Play uvidíte i nadále, jiné méně „originální“ tituly ale zřejmě nadobro zmizí.

