Google smaže zálohy vašeho Androidu již po dvou měsících bez aktivity

Na diskusním fóru Reddit se objevilo svědectví uživatele, podle něhož vám Google smaže všechny zálohy z Androidu, pokud smartphone s OS Android nepoužijete po dobu dvou měsíců. A tato situace může nastat např. tehdy, když máte telefon v servisu, a oprava se nezvykle protáhne, nebo když přejdete k jiné mobilní platformě, nebudete spokojeni a za pár měsíců se vrátíte zpět.

Nativní zálohování Androidu ukládá na Google Drive vybraná data zařízení, tedy zejména Wi-Fi hesla, historii volání, různá natavení a soubory, které byly do telefonu uloženy prostřednictvím samotných aplikací. Ukázalo se, že Google po dvou měsících neaktivity vašeho účtu na Androidu zálohu z Drivu nenávratně smaže. A to ve vší tajnosti, bez jakéhokoliv e-mailového upozornění.



Na webové podpoře Googlu zjistíte, že záloha se složkou na Drivu má „životnost“ nepatrně přes dva měsíce. Následně se záloha z Drivu bez vašeho vědomí smaže

Pokud tedy plánujete Android na čas přestat používat, dejte se i pozor na to, aby se vám zálohy na Google Drive nesmazaly. Mohou se totiž ještě v budoucnu hodit. Navíc není jasné, co si Google slibuje od mazání záloh, které na Drivu zabírají jen zlomek dat. Ne každý si přitom pamatuje kvótu na počet dní, takže by určitě neškodilo poslat informativní e-mail o tom, že se platnost záloh blíží ke konci. Zejména těm, kteří si za navýšení prostoru měsíčně platí od 60 Kč/měsíc (100 GB) až po 9 000 Kč/měsíc (30 TB)...

