Google usnadňuje přístup k videohovorům na Androidu. Zatím jen ve vlastních zařízeních

Google reaguje na rostoucí popularitu videohovorů a tuto funkci integruje přímo do Androidu. Vybrat volbu videovolání půjde rovnou z kontextové nabídce aplikací Telefon (např. poslední volaná čísla), Kontakty nebo Zprávy.

Novinka se zatím týká pouze první generace zařízení Pixel, vybraných Nexusů a zařízení zapojených do projektu Android One, tedy např. Xiaomi Mi A1 s čistým Androidem. K integraci do androidových nadstaveb bude potřeba spolupráce s konkrétními výrobci smartphonů, kterou Google plánuje.

V současnosti probíhají videohovory na Androidu pomocí aplikace Google Duo, kterou musí mít nainstalovanou a aktivovanou obě zúčastněné strany videohovory. Při spolupráci Googlu s operátory může nově zařazená kontextová volba aktivovat také operátorský hovor přes ViLTE (Video over LTE). Tuto technologii začal v Česku loni testovat T-Mobile.

Aplikace pro videohovory v Androidu se jmenuje Google Duo: