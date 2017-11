Hearthstone dostane rozšíření Kobolds & Catacombs včetně nového herního režimu

Karetní hra Hearthstone, která si svou slávu vydobyla zejména na mobilních platformách iOS a Google Play, brzy dostane další rozšíření. To bude mít název Kobolds & Catacombs, a karetní hrdinové se v něm vydají prozkoumávat jeskyně plné pokladů. A to pár měsíců poté, co zmrzli v oblasti Northrendu.

Do hry se tak brzy dostane 135 nových karet, u některých z nich se objeví klíčové slovo „recruit“, které vám při splnění podmínek na kartě umožní do hry přímo vložit náhodného miniona z vašeho balíčku. Každá z herních class navíc dostane jednu legendární zbraň, pro řadu povolání to bude navíc vůbec první dostupná zbraň ve hře. Při spuštění expanze dostane každý hráč zdarma jednu náhodnou zbraň, zbylé bude třeba najít v balíčcích nebo využit systém craftingu.

Ve hře se objeví i nový bezplatný single player režim Dungeon Run, v němž bude váš balíček postupně získávat na síle. Celkem vás čeká osm soubojů, a jakmile jednou prohrajete, vrátíte se na úplný začátek. Po určitých vítězstvích si budete moci do balíčku přidat speciální karty, které vám mohou další souboje usnadnit. Nové karty se dělí na pasivní bonusy, karty pokladů a na tematické karty, které budou vztaženy k vámi vybrané class. Dungeon Run má přinést celkem 48 unikátních soubojů.

Nové rozšíření Kobolds & Catacombs pro karetní hru Hearthstone:

Pro herní režim Arena bylo navíc vybráno devět karet, které půjde exkluzivně hrát pouze v tomto herním módu. Blizzard však oznámil, že karty v aréně zpřístupní jen při významných herních událostech. Expanze Kobolds & Catacombs má být zpřístupněna v průběhu prosince, odhalení další karet se dočkáme 20. listopadu.